Путин ответил Каннскому кинофестивалю: хотел бы помочь, но…

Президент России ответил дирекции Каннского кинофестиваля на письмо, в которой его просили оказать содействие в приезде режиссера Кирилла Серебренникова.

«Мы получили ответ от господина Путина. Там говорится, что он был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сказал ведущий.

Отмечается, что для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции, которое осталось пустым.

9 мая в Каннах чествовали российского опального режиссера Кирилла Серебренникова: на фестивале с аншлагом прошла премьера его фильма «Лето», который участвует в основной конкурсной программе.

Премьера превратилась в акцию в защиту режиссера, который сейчас находится под следствием по делу о хищении государственных средств. Актеры появились перед зрителями с плакатами и значками с именем Серебренникова. Акцию поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо, которые тоже позировали рядом с большой растяжкой с надписью «Kirill Serebrennikov», пишет Сплетник.

Отдали дань режиссеру и после показа фильма, посвященного Виктору Цою: весь зал встал со своих мест и устроил долгую овацию в честь Серебренникова.