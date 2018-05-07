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Политика
07.05.2018
Евгений Федоров
О новом сроке Путина: «Для Беларуси это очень опасная ситуация»

Арсений Сивицкий – о скрытых угрозах, прозвучавших в инаугурационной речи Владимира Путина.

Фото Telegram-канал «Пул №3»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что речь российского лидера на инаугурации нужно воспринимать как продукт для внутреннего потребления.

– Буквально на днях был опубликован опрос «Левада-Центра», – рассказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» собеседник. – В нем указывалось, что россияне больше озабочены проблемами в социально-экономической сфере, нежели стремлением России восстановить статус сверхдержавы во внешней политике. Так что, думаю, что это не простое совпадение, что Путин заговорил о внутренних проблемах России.

По мнению эксперта, показательным является и состав нового российского правительства:

– Все ключевые фигуры, включая премьер-министра, руководителей силовых ведомств, а также МИДа – все они сохраняются. А это значит, что продолжает работу кабинет министров «новой холодной войны». Эти люди будут заниматься, в первую очередь, не вопросами внутреннего развития, а противостоянием с Западом.Если честно, я не вижу в России потенциала для каких-то внутренних преобразований.

Сивицкий уверен, что Путин во время своего очередного шестилетнего срока будет продолжать тот курс, который Россия проводит с 2014 года:

– С одной стороны, это будет наступательная внешняя политика. И в этом направлении Россия попытается в ближайшие 2-3 года укрепить свои позиции везде, где это только возможно: в постсоветских странах, на Ближнем Востоке и даже в Африке.

Во внутренней политике Россия, скорее всего, продолжит курс на импортозамещение. Особенно в тех сферах, которые являются для них стратегическими: сельское хозяйство и военно-промышленный комплекс. И для Беларуси это очень опасная ситуация. Агрессивность внешней политики и своеобразный изоляционизм внутри России – все это будет бить по интересам Беларуси.

По словам эксперта, в этой ситуации будет сохраняться «перманентная конфликтность в отношениях с Россией, которая будет нарастать ближайший год-два». Особенно это будет заметно в таких сферах, как экспорт белорусских сельскохозяйственных продуктов на российский рынок, а также нефтегазовый вопрос, который «также обострится ближе к концу 2018 года».

– Если Москва начинает свой новый политический цикл, то Александр Лукашенко свой политический цикл заканчивает: его ждут парламентские и президентские выборы в 2019-2020 году. И, мне кажется, в преддверии этих событий Москва попытается оказать серьезное давление на руководство Беларуси, чтобы добиться уступок и даже подорвать белорусский суверенитет, – предупреждает Арсений Сивицкий.

 
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