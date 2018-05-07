Путин принял символы власти в прекрасном настроении

Владимир Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок и обратился к гражданам.

Фото ТАСС

В полдень в Кремле началась торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Для него она стала уже четвертой по счету.

Мероприятие проходит при повышенных мерах безопасности: в центр Москвы стянуты сотрудники МВД и Росгвардии, сообщает newsru.com.

У входа в Большой Кремлевский Дворец главу государства встретил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Приняв рапорт, Путин поднялся по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и фанфар прошел по анфиладе залов — через Георгиевский и Александровский в Андреевский.

Положа правую руку на Конституцию, Путин произнес текст присяги, после чего председатель Конституционного суда России объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти. Под звуки российского гимна над резиденцией подняли дубликат штандарта президента.

Гости ловят моменты на камеры телефонов. Фото Telegram-канал «Пул №3»

После этого он обратился к гражданам с речью. В ходе нее он назвал Россию страной «грандиозных побед и свершений» и поблагодарил россиян за поддержку на выборах.

— Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией, — заявил Владимир Путин. — Нам нужны прорывы во всех сферах жизни.

На это, добавил он, способно только «свободное общество».

Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечена, ей будет уделяться внимание и в будущем, но сейчас главный вопрос — это внутренние проблемы, безопасность и здоровье россиян. Ориентир — Россия для людей.

Путин пообещал оправдать запросы общества и сделать все для процветания России: «Времени на раскачку нет».

За 20 минут до инаугурации уверенной походкой и с улыбкой вошел в зал глава МИД России Сергей Лавров

Как отмечает Газета.ru, речь была краткой, но емкой — всего около двух с половиной минут. И дополняет: «Нельзя не отметить весьма хорошее настроение у Путина».

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