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Общество
07.05.2018
Павел Рос
Заико: То, что делают власти перед посевной – это феодализм

Экономист – о главной причине неэффективности сельского хозяйства в Беларуси.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» высказался о масштабной волне проверок Комитета государственного контроля на различных аграрных предприятиях Беларуси.

В частности, КГК возбудил 49 уголовных дел из-за различных нарушений, которые были выявлены перед началом посевной.

– Еще 200 лет тому назад Карл Маркс писал, что есть дисциплина труда, а есть дисциплина принуждения, – отметил экономист. – Давно известно, что при капитализме существует экономическое принуждение к труду, а при феодализме существует неэкономическое принуждение к труду. Так вот то, чем занимается Комитет государственного контроля – это феодализм.

По мнению Заико, к посевной «людей должны толкать предполагаемые доходы, которые можно потратить на покупку автомобиля или поездку на Бали с любимой женой», а не проверки.

– Если в каком-то хозяйстве закопали удобрения в землю, то это сделали дураки. Если бы они эти удобрения продали, скажем, в дружественный Казахстан или в братскую Армению – и заработали деньги, то это были бы более умные ребята. Так что, я ничего не имею против, чтобы проводить селекцию среди подобных неграмотных руководителей, – с иронией добавил он.

Характеризуя состояние белорусского сельского хозяйства, экономист привел в пример «удивительную вещь»:

– Как-то на вокзале в Минске зашел в магазинчик, в котором продают орехи и сушеные фрукты. И что я там вижу? Лежит сушеная клюква производства США. Второй вид клюквы – клюква в сахаре – производство РФ. Я спрашиваю женщину, которая этой клюквой торгует: а в Беларуси вообще клюква растет? Она отвечает: наверное, не растет. Так вот меня не интересует, что там делает КГК, что делает президент... Меня интересует, как американская клюква добралась до белорусов. Ребята, что вы дальше будете делать?

По мнению Леонида Заико, выход из сложившейся ситуации «самый простой»: «Отдать людям землю и не мешать им работать».

– Много говорят о малой родине: правительство хочет, чтобы мы заботились о деревне, районах. При всем том, что земля там не наша, заводы не наши...

Нашему руководству нужно задуматься о том, почему белорусы не могут быть хозяевами в своей стране. И никакие проверки тут не помогут. Все это мы уже проходили во времена Советского Союза – ничего не изменилось, – подытожил собеседник.

 
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