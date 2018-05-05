Как марксизм воздвиг на пьедестал Левиафана

Известный экономист– к 200-летию автора «Капитала».

– 5 мая 1818 года родился Карл Маркс, один из самых расPR-енных интеллектуальных шаманов мира. Политический и медийный хайп этого злого человека отравил мозги миллиардов людей во всём мире, – пишет Ярослав Романчук на своей странице в Facebook. – В одно время более 40% населения Земли жили руководством правительств – марксистов. Не религия стала опиумом для народов, а марксизм. Религия – это вера. Марксизм придумал религию под лейблом «наука».

Она разжигала ненависть, призывала к насилию и плевала на природу человека. Она была одним грубым эмоциональным фейком, манифестом ненависти, зависти и отражением глубоких личных комплексов и трагедий.

Марксизм воздвиг на пьедестал Левиафана, царство распорядителей чужого – во имя мира во всём мире, устойчивого развития, зелёной планеты или справедливого распределения ресурсов и богатств.

К. Маркс – человек – это череда трагедий. У него было семеро детей. Три из них умерло в раннем возрасте, ещё один ребенок был мертворожденным. Будучи мелким журналистом жил в нищете, даже пытался воровать у семьи своей жены, тиранил её, рядом с женой имел служанку – любовницу.

Он сделал ей ребёнка, которого потом признал Энгельс. Одному из своих детей он описывал себя так: «Я машина, проклятая на пожирание книг, переваривание их и выбрасывание в изменённой форме на отхожее место истории».

Экспроприация собственности, конфискация имущества, разрушение семейного капитала, удушающие налоги, разрушение денег, создание государственных монополий, принуждение к труду – вот повестка дня К. Маркса.

А если кто не соглашается с волей пролетариата – в топку истории. От имени самого передового отряда человечества, понятное дело, решения принимают политики и бюрократы. Те, кто громче и ярче кричит, кто наглее и убедительнее врёт, кто циничнее и жёстче подавляет (убивает) своих оппонентов.

Если бы он жил и пропагандировал свои взгляды сегодня, его бы посадили за решётку за призывы к насилию и экстремизму, а facebook наверняка бы заблокировал его страницу.

Развал Советского Союза, очевидный отказ Китая в экономической политике от рецептов марксизма, трагедия Венесуэлы и Северной Кореи, которые довели свои страны марксизмом до нищеты и деградации – история сотнями примеров доказала чрезвычайную опасность и токсичность марксизма.

Государства, которые водрузили на свои знамёна марксизм и его гибридные формы, положили на алтарь истории, во имя царства пролетариата более 100 миллионов человеческих жизней.

В такой ситуации вся система образования, воспитания и просвещения должна говорить детям и молодёжи правду о марксизме, ленинизме, коммунизме, описывать беспрецедентные трагедии, которые получило человечество из рук Маркса и его многочисленных интерпретаторов.

У каждого просвещённого человека человек и политтехнолог Карл Маркс должен ассоциироваться с воплощением самого изощрённого зла. К. Маркс – это Джокер, Ганнибал Лектер и Дракула в одном флаконе под названием «учёный – экономист». Кому может прийти в голову идея праздновать его день рождение? Только глубоко верующим в религию «марксизм», а также сочувствующим его политическим рецептам. И ещё тем, кто игнорирует историю и практику реализации марксизма.

В Европейском Союзе разгорается скандал. Желание приехать в немецкий город Триер высказал Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии. Он выступит с речью в честь 200-летия со дня рождения К. Маркса на открытие выставки, посвящённой творчеству идеолога современных форм тоталитаризма.

Очевидно, евробюрократы профинансировали и этот «значимый» проект. В своё оправдание офис Юнкера сказал, что К. Маркс оказал существенное влияние на ход истории.

По такой логике следующие дни рождения, которые посетит Ж. Юнкер и руководители Евросоюза, будут Ленина, Гитлера, Сталина и Мао Цзэдуна. Они ведь тоже внести вклад в развитие истории.

Поведение Ж. К. Юнкера – это не только идеологическая деградация и невежество европейского топ-чиновника, который из своего крошечного, уютного, сплошь офшорного Люксембурга не удосужился до сих пор понять суть марксизма и его роль в десятках миллионов смертей, материальной и моральной деградации.

Это симптом серьёзной болезни, идеологической слепоты, отрицания науки и фактов со стороны нынешних правящих элит Евросоюза. Они стали жертвами политической корректности, верующими глобальной церкви марксизма и тем самым – прямой угрозой мирного, устойчивого развития цивилизации.

Ж. Юнкер делает непростительный реверанс в сторону К. Маркса, а о существовании и работах великого мыслителя, экономиста Людвига фон Мизеса, подозреваю, даже не слышал.

К сожалению, К. Маркс и марксизм до сих пор продолжают травить мозги и править миром. В большей степени не благодаря университетам и СМИ России, Китая или Венесуэлы, а США, Британии, Франции и Германии.

Хвалебные статьи о марксизме, о его великой предсказательной силе и социальной направленности можно найти в ведущих американских журналах.

Марксисты уверенно чувствуют себя в академических кругах Запада, призывая в очередной раз правильно интерпретировать К. Маркса. Мол, народец оказался не такой, как хотел Маркс и его последователи, но сегодня мы, т. е. распорядители чужого, можем это исправить при помощи современных технологий.

Пол Самуэльсон десятилетиями симпатизировал марксизму через свой порочный Economics. Ему вторил ещё один автор своей версии Economics МакКоннел. Оды советской марксистской экономике пел декан бизнес школы MIT Лестер Туроу, продолжает петь Томас Пикетти, профессура Беркли, Гарварда, Оксфорда, Кембриджа и даже Лондонской школы экономики.

Эта интеллектуальная диверсия для развивающихся, переходных стран гораздо опаснее проектов МВФ, ООН и Всемирного банка вместе взятых.

Излечение от совка в голове и Госплана в экономике начинается с правды о К. Марксе и его трудах о его мировоззрении, оценке роли пролетариата, предпринимателей и правительства.

Чем быстрее мы перевернём эту трагическую страницу нашей истории, выучим её уроки, тем быстрее станем на научный путь построения гуманного, благополучного общества.