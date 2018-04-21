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Политика
21.04.2018
Кирилл Иванов
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке

О чем говорилось у родника №1. И как на это отреагировал Байнет.

21 апреля Александр Лукашенко с сыновьями отправился на субботник в Александрию. Там они работали на благоустройстве Трофимовой криницы, расположенной недалеко от агрогородка.

После работы глава государства, как водится в таких случаях, выступил с рядом заявлений для прессы. Приведем краткий пересказ прозвучавшего.

О ценах

В Беларуси нет никаких оснований для роста цен, убежден Лукашенко. Он напомнил, что, например, в отношении услуг ЖКХ принято решение не повышать их стоимость более чем на в год: – Мы переживали , даже в зимнее время. Нет необходимости повышать. И стоимость не будет расти, потому что там государство само регулирует цены.

По его мнению, нет оснований для роста цен на продуктовые товары, так как «абсолютное большинство продовольствия – белорусского производства, а импортная составляющая невелика». При этом Лукашенко заметил, что рост цен возможен только при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, продиктованных извне.

О кресьтянах

 – Сегодня мы видим, что, конечно, не барствуют крестьяне. Конечно, в сельском хозяйстве всегда сложно в любой стране. Но жить можно. Тот, кто хорошо работает, а это уже больше половины хозяйств. Я не говорю про фермеров и так далее. Они не пользуются никакой поддержкой государства. А если и пользуются – это им в плюс. Они сами себя обеспечивают. У нас четверть сельского хозяйства, куда мы должны бросить наши усилия.

Об инфляции

– Рубль у нас пока стабилен. А ожидания… Я провожу параллель. Помните, когда мы вынуждены были перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. Все равно оттуда эти ожидания по девальвации рубля шли. Люди думали, что будет с рублем. Но сегодня вы уже об этом практически забыли. Да, в России часто кричат по этому поводу, ну и мы слышим это. Но уже нет этих колебаний, нет волатильности на валютном рынке, на фондовых рынках и так далее. Поэтому более стабильно стало. (…)

Но пока инфляция еще есть. Я это признаю, понимаю, в этом отношении мы работаем. Вы знаете мои требования: занятость, заработная плата и цена. Все это в увязке в течение этого года даст результат.

О деревеньках и агрогородках

Руководитель страны рассказал, как его родная деревня, некогда неперспективная, буквально преобразилась за последние годы.

– Поэтому я хочу, чтобы не только агрогородок, но и деревня второго, третьего и вот этого четвертого уровня – неперспективная – сохранилась. Я понимаю, что такие деревеньки мы вряд ли сохраним все. Но ведь есть много богатых уже людей, которым дорога их малая родина. И этим я хочу их подтолкнуть к тому, чтобы они построили себе там дом, приезжали их дети, внуки

О вине и самогонке

– Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков отучать. Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм.

Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного, – заявил Лукашенко, недавно вновь побывавший в Молдове.

«Что, чарка и шкварка уже не актуальны?»

Пользователи Байнета не оставили без внимания VIP-субботник и прозвучавшие на нем заявления. Предлагаем краткий обзор мнений.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Что, чарка и шкварка уже не актуальны?»

«Ну так народ и заливается только плодово-выгодным».

«Сам показухой занимается, но зачем к этому действу народ принуждать?»

«Я не могу понять: в какой стране живёт этот президент?! В моей стране цены растут на всё и каждую неделю!»

«Согласно давней белорусской традиции это значит, что цены очень скоро вырастут и сильно. Это из той же серии, что и девальвации не будет, курс математически выверен, всем по пяццот и т.д.»

 
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