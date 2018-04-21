VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители

В этом году чиновники наводят порядок в родных местах.

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21 апреля в Беларуси проходит общенациональный субботник. В этом году мероприятие проходит под знаком малой родины, куда и отправились наводить порядок глава государства, председатель правительства и другие топ-руководители.

Александр Лукашенко с тремя сыновьями в день работает на благоустройстве Трофимовой криницы, расположенной возле агрогородка Александрия в Могилевской области.

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Премьер-министр Андрей Кобяков участвует в посадке леса в Акинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза.

Здесь же проводят субботник его заместители и другие сотрудники Совмина. Руководство правительства высаживает сосны и березы на участке, где деревья были вырублены из-за жука-короеда, сообщает БЕЛТА.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова отправилась в родной Полоцк.

Фото БЕЛТА

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на субботнике работал на стадионе «Динамо».

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Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко участвовал в субботнике на своей малой родине в Городокском районе.