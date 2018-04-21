Спецовка дня. В чем Кочанова и полоцкие чиновники вышли на субботник

Несколько непатриотично получилось.

21 апреля в Беларуси проходит общенациональный субботник. Особенностью мероприятия в этом году является то, что высшее руководство страны отправилось поработать на свою малую родину.

Фото БЕЛТА

Глава Администрации президента Наталья Кочанова субботник проводит в Полоцке. Любопытно, что несмотря на регулярные призывы высшего руководства поддерживать отечественного производителя, и Кочанова, и полоцкие чиновники вышли на субботник в спецодежде марки Lahti PRO, выпускаемой польской фирмой Profix.

Фото БЕЛТА

Марка Lahti PRO – это современная линия рабочей одежды, разработанная для обеспечения безопасности, комфорта и элегантности пользователя. Скандинавский дизайн обеспечивает чистые, модные и универсальные формы, говорится на сайте производителя.