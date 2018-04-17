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Общество
17.04.2018
Семен Печенко
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция

Полезный пример для белорусских реалий.

Есть кое-что в белорусском футболе, с чем неизбежно сталкивается любой пришедший на стадион болельщик. Это милиция.

Милиция, сопровождающая фанатов по дороге на игру. Милиция у входа на стадион. Милиция на стадионе. Милиция, сопровождающая фанатов с гостевой трибуны до вокзала.

Милиция, которая не узнает тренеров национальной сборной и запрещает им улыбаться. Милиция, которая не выпускает людей в туалет в перерывах между матчами.

Милиция, которая гоняется за фанатами во время и после игры. Милиция, из-за действий которой даже у футбольных тренеров пропадает желание идти на стадион.

В итоге даже игры высшей лиги страны между топовыми командами собирают меньше зрителей, чем матчи немецкой третьей лиги.

«Какой-то тренер какой-то сборной». Как ОМОН делает всех равными на стадионах

В свое время трибуны немецких стадионов также массово покидали болельщики. Но дело было не столько в действиях полиции, сколько в насилии со стороны футбольных хулиганов. Сегодня в Германии стадионы собирают десятки тысяч болельщиков, а полиция появляется только в случае крайней необходимости.

 «Футбол стал одним из важнейших направлений экономики»

На берлинском семинаре «Футбол и культура футбольных болельщиков в открытом обществе» один из белорусских коллег поделился наблюдением: создается впечатление, для белорусской милиции чем меньше людей ходит футбол, тем лучше. Отсюда и манера работы с болельщиками, и тотальное присуствие в поле зрения сотрудников в форме и т.д.

Начальник полицейского отделения № 22 Берлина Ханс-Вернер Шрамм отвечает за работу с фанатами

Немецкая полиция также далеко не к каждому болельщику относится трепетно. Но у ее сотудников есть четкое понимание места и роли футбольных фанатов и простых любителей футбола в обществе.

— Футбол у нас стал суперпопулярным. Одну игру могут посмотреть до 13 миллионов немцев. Эта игра стала одним из важнейших напавлений в экономике, — рассказал  

Ханс-Вернер Шрамм, начальник отделения № 22 директории № 2 Берлина.

Отделение находится в районе Шарлоттенбург. В зоне его отвественности находится главная арена города Берлина —  «Олимпиаштадион», являющаяся домашним стадионом футбольного клуба «Герта».

Говоря о футбольных фанатах, Ханс-Вернер Шрамм назавал их сердцем футбола, без которого сама игра теряет свой смысл и настроение.

«Главное — предупредить возможный конфликт»

В немецкой полиции есть специальные отделы, занимающиеся исключительно футбольными болельщиками. Сотрудники этих отделов хорошо ориентируются в вопросах околофутбола. Они постоянно изучают настроения в фанатской среде.

Информация о проблемных фанатах аккумулируется в архивах, полицейские отделы разных федеральных земель контактируют между собой, меняясь информацией.

Порядок на стадионе берлинского ФК «Унион» (как и на других стадионах) поддерживает нанятая служба безопасности

Накануне проведения домашних игр местную полицию интересует: кто к ним приедет, какие у гостей отношения с местными фанатами, делается оценка риска.

В день игры полиция плотно работает в наиболее проблемных районах города, в местах возможных встреч противоборствующих фанатских группировок. Делается все необходимое, чтобы развести фанатов по разным районам.

— Главное в нашей работе — предупредить потенциальный  конфликт и не допустить эскалации насилия, — говорят в берлинской полиции.  

Немецкая полиция градирует матчи по степени проблемности по шкале от 1 до 4. Единице соотвествует игра, гарантирующая отсутствие беспорядков. Двойка предполагает присутствие на стадионе агрессивных болельщиков, которое не сулит возникновение конфликтов. Три балла присваивается матчам, на которые приезжают склонные к насилию болельщики. Играм, сопровождаемым беспорядками и акциями со стороны фанатов, присужадется четвертая категория риска.

В первых двух случаях полиция практически полностью полагается на сотрудников безопасности стадиона. Исключением может служить игра, привлекающая десятки тысяч человек. В такие моменты полиция дежурит в усиленном режиме.

В день игры сборных Германии и Бразилии полиция Берлина работала в усиленном режиме, матчу была присвоена 2 категория риска

Самих фанатов полиция делит на три категории: а — мирные болельщики, в — склонные к агессии и насилию, с — ищущие повод проявить насилие.

Фанаты, которые регулярно попадают в поле зрения полиции и нарушают правила поведения на стадионах, могут получить запрет на посещение матчей.

— Этих людей мы знаем поименно и в лицо, — подчеркнул Ханс-Вернер Шрамм.

Внесением в запретный список занимаются футбольные клубы. Полиция следит за тем, чтобы эти фанаты не попадали на стадион. Сами полицейские в форме на стадионах не присутствуют — порядок там обеспечивает нанятая организатором игры служба безопасности.

Полицейские появляются на трибунах лишь в случае крайней необходимости, обеспечивая порядок возле стадиона.

По наблюдениям полиции, сегодня в Германии наблюдается рост количества проблемных фанатов. Футбольных хулиганов на трибунах потеснили ультрас, которые наотрез отказываются идти на контакт с полицией.

Одной из главных причин возникновения конфликтов на стадионах является алкоголь, убеждены в полиции. На матчах четвертой категории продажа пива запрещена.

Как это работает

В день, когда в Берлине играли товарищеский матч сборные Германии и Бразилии, участникам семинара устроили экскурсию в полицейский участок, расположенный на «Олимпиаштадион».

Пропуск для гостей. Такими пользуются полицейские в гражданском

Это полноценное отделение, где задержанного нарушителя могут оформить, начиная с проверки документов до забора биологоческих образцов.

Данный полицейский участок был модернизирован несколько лет назад, на что ушло около 4 миллионов евро. Здесь есть помещения для обыска, допроса и медицинского осмотра, а также камеры предварительного задержания.

В приемном помещении на стене висит телевизор. Полицейские акцентируют на нем внимание:

— Когда тут собирается несколько задержанных, они начинают выяснять отношения между собой, а также с нами. В результате работать из-за шума становится практически невозможно. И тогда мы говорим, что если шум не прекратится, то мы выключим трансляцию матча. И сразу становится очень тихо, так как для нарушителей — это единственный шанс досмотреть игру.

Из этого помещения полиция следит за происходящим на стадионе

На игру сборных Германии и Бразилии собрались 80 тысяч болельщиков

После того, как на стадионе установили десятки камер, любители помахать кулаками переместились на прилегающие к стадиону территории. Эти места во время игр патрулирует полиция.

 
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