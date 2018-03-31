Болельщик и три омоновца развлекли публику на матче чемпионата Беларуси

В матче первого тура чемпионата страны по футболу «Гомель» принимал «Слуцк» на стадионе в Бобруйске. Игра выдалась безголевой и вряд ли бы запомнилась немногочисленными болельщикам, если бы не один инцидент.

В первом тайме на поле выбежал молодой человек. Остановить его бросились сразу три омоновца, которые уложили нарушителя на землю. Интересно, что при выдворении с поля парень прокричал «A.C.A.B.», аббревиатуру, которая часто используется в фанатской среде. Расшифровывается она с английского как All Cops Are Bastards, что в переводе значит: «Все копы — ублюдки», пишет by.tribuna.com.

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