Как криминальная хроника опровергает слова Кочановой о «не коррумпированной власти»

Зацепило! Не в разных ли мы странах с главой Администрации живем?

Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова:

– Нет. Это те люди, которые преданы своей стране, преданы той политике, которая проводится. А в том, что эта политика абсолютно правильная, я убеждена. Я вижу и понимаю, насколько сегодня непросто нашей стране и внутри, и во внешних условиях выстоять и сохранить независимость и суверенитет.

Две новости за сутки, подтверждающие наше «Зазеркалье»

Читаешь такое заявление и диву даешься — а не в разных ли мы странах с главой Администрации живем? Ведь достаточно открыть сайт государственного агентства БЕЛТА, найти в рубрике «Происшествия» раздел «Взяточничество» и пробежаться по заголовкам только этого года, чтобы засомневаться в словах чиновницы. Вот далеко неполный список:

«Верховный суд оставил без изменения приговор экс-председателю Солигорского райисполкома».

«Большинство фигурантов в деле о взяточничестве в системе Минлесхоза признали вину».

«СК завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ».

«Бывший руководитель могилевского подразделения БЖД обвиняется во взяточничестве».

«Бывшего зампредседателя Логойского райисполкома подозревают в получении взятки».

«Коррупционеры сами скоро станут приходить к Лукашенко со словами «накажи меня, я плохой»

А если вспомнить дело экс-управделами президента Галины Журавковой, то становится ясно, насколько застаревшей проблемой является коррупция не просто во власти, а на самой ее верхушке.

История первого зампредседателя Мингорисполкома Игоря Васильева, осужденного на 14 лет колонии усиленного режима за взятку в $ 500000 говорит об аппетитах «преданных стране» чиновников.

Что говорят статистика и бизнес

По данным Верховного суда, за преступления коррупционной направленности в 2017-м осуждено 694 человека (на 22% больше, чем в 2016-м). Из них за получение взятки осуждены 154 человека, за злоупотребление властью или служебными полномочиями – 108, за превышение власти или служебных полномочий – 34.

По данным опроса, проведенного по заказу Исследовательского центра ИПМ, треть из 400 опрошенных представителей малых и средних предприятий заявили, что коррупция остается достаточно распространенным явлением в Беларуси.

По данным опроса, проведенного в 2017-м Информационно-аналитическим центром при Администрации президента, 45,5% респондентов убеждены, что коррупция присутствует в белорусском обществе. Из них 31,5% отметили, что она «распространена достаточно широко», 14% — «повсеместно».

Коррупция, как основа белорусской «стабильности»