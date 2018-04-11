Кочанова: Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной

Глава Администрации президента провела семинар «Региональные кадры как стратегический резерв вертикали главы государства».

– Люди должны видеть и четко понимать, что честное, справедливое отношение к людям – вот какая задача стоит сегодня перед вами и нами, – сказал Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

Она отметила, что белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной:

– Нет. Это те люди, которые преданы своей стране, преданы той политике, которая проводится. А в том, что эта политика абсолютно правильная, я убеждена. Я вижу и понимаю, насколько сегодня непросто нашей стране и внутри, и во внешних условиях выстоять и сохранить независимость и суверенитет.

В семинаре приняли участие руководители регионального уровня, включенные в специальную группу резерва Администрации президента, которая создавалась по поручению Кочановой.

В спецгруппу после конкурса, тестирования и собеседования входит 74 человека в возрасте до 40 лет. Семинар включает также практические занятия в Академии управления при президенте с участием руководителей республиканских и местных органов госуправления:

– Это только начало. Мы эту работу будем проводить очень серьезно. Мы нацеливаем и кадровые службы облисполкомов, и председателей облисполкомов, чтобы с этими людьми работали самым серьезным образом. Прежде всего это наставничество. Поэтому у вас будут командировки, вы будете выезжать в другие регионы, работать рядом с председателями рай-, гор- и облисполкомов.

Отметим, что слова Кочановой прозвучали на фоне регулярных заявлений главы государства об ответственности за коррупцию. Кроме того, недавно произошли громкие отставки и задержания в связи с коррупцией.