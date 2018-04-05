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Комментарии
05.04.2018
Невзоров: «Я решил, что существует какая-то равноапостольная Мурка, про которую не слышал»

Публицист рассказал, как к нему попало скандальное видео с поющим попом.

Александр Невзоров признался в интервью на «Эхо Москвы», что именно благодаря ему видео, где архимандрит поет «Мурку», получило огласку.

«Да, действительно, она появилась в большой интернет-свет благодаря мне…

Кто слил, я не скажу. Вы будете очень удивлены, это очень известная и звучная в России фамилия. Там действительно пляшет и поет поп, причем целый архимандрит, то есть монах…

Причем это целый архимандрит Венедикт, он рукоположенец того самого архиепископа Саввы, который прямо на параде вживую гомосексуальным образом домогался курсантов, о чем даже генерал Родионов вынужден был написать докладную Алексию, еще тому патриарху, и его убрали. Но мы видели на этой пленке, как там бабы в платках подпевают, притоптывают.

Я вообще, честно говоря, похолодел, потому что я решил, что я безграмотен, что я не знаю, что такого не может быть на пустом месте, что у меня большой пробел в знаниях, что я вижу каких-то «муриканцев», и, может быть, существует какая-то святая преподобная праведная, может быть, равноапостольная Мурка, про которую я ничего не слышал. Я начал искать по всем святцам святую Мурку, выяснять, когда ее канонизировали, и кто написал этот образ, и есть ли акафист преподобной Мурки – ни фига не нашлось.

Но, как вы знаете, особых последствий у этой истории не будет. Единственное, что и архимандрита Венедикта и архиепископа Савву – их избавили от необходимости красить на Пасху яйца. После визита в Управления патриархии их яйца, я думаю, покраснеют сами. Вероятно, они виноваты в том, что они попались. Вот надо предохраняться. Но это ничего не меняет. Орать блатнягу, как выясняется, можно и можно это делать в молитвенном доме. Ничьих чувств это не оскорбило.

Кстати, я вам же вам могу сказать, у меня же богатый опыт: я сколько видел этих поповских пьянок, – это нечто! Вот все люди нормальные, которые считают себя алкоголиками, которые считают, что они плохо себя ведут во хмелю, они не знают, что такое по-настоящему алкогольная разнузданность. Это заблеванные рясы, заблеванные кресты, это морды в икре, которые периодически в эту же икру и падают. И кощунства такие, что даже я их с завистью выслушивал.

Вот я помню одного благочинного, у него хобби было: он кидался севрюгой. Если не подавали севрюгу, он страстно обижался и больше никогда в этот храм не приезжал. Он нажрется… Севрюга должна быть в белом вине с ореховым соусом. Вот он брал пригоршнями севрюгу и по морда кидал И уклоняться было нельзя, потому что если ты уклонялся, ты слетал с настоятельского места. Рожу надо было подставлять. А после этого вызывалась старушка-свечница и благочинный лапы жирные об нее вытирал. Ну, потом он мочился на стол. Все орали «Многая лета». В общем, это была нормальна поповская пьянка, которых вы никогда в жизни не видели.

После второй бутылки коньяка они уже не помнят, в кого они верят: в Озириса, в культ Вуду. Им, честно говоря, все равно».

 
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