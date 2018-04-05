Скандал в РПЦ: хор во главе с попом спел «Мурку» в церкви. Видео

Последнее пристанище духовности в этом растленном мире снова отличилось. Священник Русской православной церкви спел блатную песню в московском храме.

Поп пошёл на дело, выпить захотелось. Поп зашёл в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId — Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.

Концертной площадкой была трапезная столичной церкви иконы Божьей Матери «Троеручица». В роли солиста, как выяснилось, выступил архимандрит Венедикт (Цирковый), личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы.

Священник Александр Волков, являющийся пресс-секретарем патриарха Кирилла, сначала написал в фэйсбуке:

«Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого».

Позднее Волков в разговоре с РБК озвучил официальную позицию РПЦ: Цирковому предписано уехать из Москвы в Тирасполь.

Сейчас церковь пытается свести скандал к «неподобающему поведению» отдельно взятого священника. Однако на видео хорошо слышно, что никто из присутствующих не пытается остановить Циркового, а, напротив, многие ему подпевают.

С учетом того, что в трапезной присутствовали как другие духовные лица, так и миряне, видео наилучшим образом демонстрирует справедливость поговорки: «Каков поп, таков и приход». Так что, высылкой одного артиста проблему явно не решишь.

Вице-премьер Болгарии назвал главу РПЦ «сигаретным патриархом» и «агентом КГБ»