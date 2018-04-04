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Скандалы
04.04.2018
Петр Гайдук
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?

В Шкловском районе нашли повешенным главу агрохолдинга «Купаловское» Дмитрия Василевского. Знавший его председатель Партии БНФ Григорий Костусев прокомментировал «Салідарнасці» трагедию.

Фото с сайта belagroservice.by

Григорий Костусев, возглавлявший некогда Шкловское районное объединение ЖКХ, знал Дмитрия Василевского с тех пор, как тот приехал на работу в регион после окончания Белорусской сельскохозяйственной академии. Тот начинал с должности в сельсовете, затем работал в сельхозпредприятиях, успешно руководил экспериментальной базой «Спартак».

Потом Дмитрия Василевского назначили председателем Дрибинского райисполкома, но недавно вернули в Шкловский район для создания агрохолдинга «Купаловское».

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Григорий Костусев характеризует Дмитрия Василевского как приличного и очень ответственного человека.

– Такія адказныя людзі бязладдзе на працы i завышаныя патрабаванні пры адсутнасці адпаведных магчымасцяў блізка успрымаюць да сэрца. Відаць, і ён успрыняў сітуацыю балюча, – говорит руководитель Партии БНФ.

Костусев отмечает, что, к сожалению, это не первая подобная трагедия в Шкловском районе. Лет десять тому назад также ушел из жизни бывший директор Шкловского водоканала.

Политик не исключает, что виной всему может быть и напряженная атмосфера, сложившаяся в районе с начала 2000-х, когда сменилось руководство райисполкома и во власть пришли люди со стороны. С тех пор, по его словам, наблюдается чехарда с руководящими кадрами, в том числе на сельхозпредприятиях.

– У камунальнай сферы за 16 гадоў змянілася чалавек 12 кіраўнікоў. На сельгаспрадпрыемствах кадры за рэдкім выключэннем мяняюцца праз год-два, – обращает внимание политик.

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При этом собеседник «Салiдарнасцi» не считает, что напряженная атмосфера является следствием того, что к Шкловскому району есть особое внимание со стороны Минска: оно присуствует с 1994 года, но ранее подобного не наблюдалось.

Шкловский райисполком

– Мая думка: напружаная атмасфера звазана найперш з падборам кадраў на кіраванне раёнам. Не абыйшлося без папусціцельсва з боку кіраўніцтва краіны і адпаведных службаў. За апошняе дзясяцiгоддзе Шклоўскі раён займае лідзіруючыя месцы па карупцыі. Найбольш уражвае, што ў кіраўніцтве рэгіёна да гэтай пары працуюць людзі, якія былі судзімы па крымінальных справах, – отмечает Григорий Костусев. – Для меня незразумела пазіцыя Генадзя Міхайлавіча Лаўрэнкова, памошніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці, які асабіста ведае кіраўнікоў на ўзроўні раёна і дае згоду на прызначэнне адпаведных кадраў.

 

 
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