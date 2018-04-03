«Все кругом начальники, а он один». В Шкловском районе нашли повешенным главу агрохолдинга

«Он на вопрос „как дела“ всегда отвечал, что хорошо. Никогда не жаловался. Был очень веселым, отзывчивым. И сильным духом — всегда спокойно решал все проблемы».

Так семья и близкие, друзья, коллеги вспоминают бывшего председателя Дрибинского райисполкома и уже экс-главу созданного 9 месяцев назад агропромышленного комплекса «Купаловское» в Шкловском районе. Дмитрия Василевского нашли повешенным в лесу в субботу, 31 марта, на следующий день после его 45-летия.

Фото с сайта belagroservice.by

У Дмитрия Василевского остались жена и двое детей-студентов — дочь и сын.

Тело 45-летнего Дмитрия Василевского обнаружили вечером 31 марта в петле в лесу около деревни Ничипоровичи Шкловского района — примерно в 10 км от агрогородка Фащевка, где Василевский родился и долгое время работал.

— Нашел его мужчина, который ехал на заготовку дров. Ему сначала показалось, что кто-то просто сидит за столом — там местные оборудовали на опушке что-то вроде зоны отдыха: столы, скамейки. Мужчина потом возвращался, присмотрелся, а он… — рассказывает замдиректора экспериментальной базы «Спартак» Андрей Никитин — и замолкает.

Накануне, 30 марта, по словам коллег и родственников, Дмитрий Василевский весь день провел в Бобруйске на «Белшине» — договаривался насчет поставок шин для агропромышленного холдинга «Купаловское». Это был его день рождения. И, пожалуй, впервые Дмитрий Владимирович не позвал никого его отпраздновать. Друзья и родные удивились, но настаивать не стали — мужчина выглядел уставшим.

— Он приехал и мы просто поужинали, без спиртного. Я спросила про планы на субботу. Он сказал: «Работать буду, работать». Встал, в полшестого утра уехал — и всё, — вспоминает вдова Наталья Валерьевна.

«Кто выдержит такое унижение?»

В ноябре 2016 года Александр Лукашенко, инспектируя территорию Шкловского района, предложил создать на базе акционерных обществ «Амкодор-Шклов», «Большие Славени», «Новогородищенское» и «Новое Юбилейное» комплексную производственную интегрированную структуру. В итоге через 8 месяцев было зарегистрировано ООО «Купаловское», участниками которого стали структуры бизнесмена Александра Шакутина (92%) и Шкловский райисполком (8%).

Летом 2017 года Лукашенко вновь побывал на своей малой родине в Копыси и поставил более амбициозную задачу. «На примере холдинга «Купаловское» я хочу показать каким должно быть сельхозпроизводство в XXI веке», — сказал он. При этом глава государства не исключил, что в перспективе «Купаловское» может быть объединено с ОАО «Александрийское».

По информации TUT.BY, холдинг быстро создали на бумаге, но на практике все оказалось не так радужно. «За полгода ничего кардинального не сделаешь. Чтобы все сделать по уму, создать конфетку, потребуется несколько лет. При этом надо решить два вопроса: финансовая поддержка и люди, которые будут за это дело болеть и этим заниматься», — пояснил информированный собеседник.

Предполагалось, что создание холдинга позволит объединить производственный процесс, в том числе распределение сырья и материалов, продажи готовой продукции, маркетинг и логистику. Это приведет к более эффективной экономической деятельности вышеперечисленных сельхозпредприятий. Сейчас эти колхозы нельзя назвать передовиками производства.

По информации Могилевского облисполкома, холдинг будет специализироваться на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Углубление специализации, внедрение интенсивных технологий позволят увеличить к 2020 году выход продукции животноводства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий молока — до 55 кг (при нормативе 45 кг), мяса крупного рогатого скота и свиней — свыше 10 кг (при нормативе 8 кг), сообщала БЕЛТА.

— Я могу только свою позицию сказать: дело в работе, — считает Наталья Василевская. Женщина с трудом сдерживает слезы. — Два месяца человек был один. Один. Один! И за все он отвечает — один! Все кругом начальники, а ответчик — он один! Все от него что-то требуют: председатель райисполкома, начальник комитета сельского хозяйства, губернатор, министерства. Говорили: «К нам приезжает в мае президент. Почему у тебя тут все сыплется и валится?». А чему валиться? Там того агрохолдинга — кипа бумаг, три обшарпанных голых кабинета в сельсовете и два человека в штате. Ему же без году неделя, этому агрохолдингу! Если там техника вся разваливается, так нужно спрашивать с тех, кто ее развалил, а не с того, кому ее такой передали. Говорят: иди учись на «Спартак», как хозяйство вести. А он этот «Спартак» 10 лет поднимал с колен, медаль получил и ушел оттуда председателем Дрибинского райисполкома. Учись… Как человек может выдержать такое унижение?

Дом семья Василевских получила в 1999 году, когда Дмитрий работал в сельисполкоме. Такие же дома по соседству получили еще три семьи. Глава семьи так и не закончил в нем ремонт.

По словам вдовы, два года Дмитрий Василевский, пока работал председателем Дрибинского райиспоклома, дома бывал только в выходные. Семья с таким положением смирилась: дети учились — в Минске и Могилеве, Наталья не могла уехать к мужу — ухаживала за больной матерью, которая умерла 6 марта нынешнего года.

Назначению на должность главы холдинга «Купаловское» Дмитрий Владимирович был рад, вспоминает его сестра Жанна:

— Он так и говорил: «Мне тут лучше будет, веселее, на своей земле».

По словам семьи, Василевский хотел работать на земле — кабинетная работа его угнетала. А родные радовались, что он, наконец, будет дома.

Но с начала работы на «Купаловском» Дмитрий Владимирович дома начал бывать еще реже, нежели в бытность главой Дрибинского района.

— Выходной у него был, когда в воскресенье он мог позволить себе встать не в 6 утра, а в восемь или девять, чтобы потом уехать на работу, — говорит Наталья Василевская. — Ночью ездил по фермам: проверял дойки, дежурство животноводов. Потом не возвращался утром домой, а до вечера работал: то инженеров собирал со всех хозяйств, то животноводов, то экономическую службу. Отчеты-то требовали от «Купаловского»! Дома бумаги сводил, все время — на телефоне с экономистами. Ездил — на личном авто. Человек два месяца не получал зарплату! А у нас в семье двое студентов, я без работы — маму-инвалида смотрела.

О работе с женой Дмитрий Владимирович никогда не говорил. Лишь время от времени бросал скупые фразы, «когда ему нужно было выговориться». Из разговоров супруге кажется, что не все гладко с образованием агрохолдинга, были проблемы.

«Кабинет» главы новоиспеченного холдинга в Городищенском сельсовете. Он же — актовый зал. Из обстановки — стол, стулья, обшарпанные складные кресла у стены и массивный советский сейф в углу.

— Подчинения нет, понимаете? У этих хозяйств — отдельные юрлица, свои наблюдательные советы, советы директоров. Он не мог ими командовать. Юридически продумано так, чтобы потом найти крайнего и обвинить во всем Василевского. В этом смысл: он один — и никого за ним, — плачет женщина.

Сестра Василевского подтверждает: если раньше на расспросы о делах брат отвечал, что все хорошо, то сейчас не скрывал: плохо. Друг покойного, глава ЗАО «Нива» Григорий Ковалев также заметил, что в последнюю неделю марта Василевский был подавлен, в плохом настроении.

— Не нужно думать, что он был слабым человеком. Он был очень сильным, — говорит о муже Наталья Василевская. — Когда он работал на «Спартаке», посадили первого зампреда Шкловского райисполкома. Тут во время следствия все хозяйства прессовали, на допросы многочасовые возили. Он меня настраивал, мол, будь готова ко всему. Но он же это пережил! А сейчас… Я не знаю, что было последней каплей.

Несколько не связанных между собой источников рассказали TUT.BY, что у Василевского был конфликт с председателем Шкловского райисполкома Василием Витюновым, связанный с работой агрохолдинга «Купаловское».

Но в кратком разговоре по телефону Витюнов уверил TUT.BY: конфликта не было, как и проблем с организацией и юридическим оформлением холдинга.

«Был веселым и жизнерадостным человеком»

Смерть Дмитрия Василевского стало шоком для тех, кто его знал, говорит Андрей Никитин. Он помнит Дмитрия Владимировича исключительно как веселого, жизнерадостного человека, который мог и пошутить, и пожурить, и «подколоть».

— Когда он был директором «Спартака», на работу хотелось идти. Вам так ответит любой — хоть у механизатора спросите. Где еще такое в сельском хозяйстве? — вспоминает Никитин. — Конечно, мог и вспылить — для руководителя это нормально, я считаю. Но если ругал — то по делу. Людям всегда помогал — никому не отказывал, будь то сотрудник предприятия или житель деревни. Все знали, что если нужны транспорт, сено — нужно идти к Василевскому, он всегда решит проблему.

Зону отдыха в лесу, где нашли тело руководителя агрохолдинга, обустраивали его же подчиненные, когда Василевский возглавлял «Спартак». По словам Никитина, Дмитрий Владимирович следил за порядком на земле: вместе со всеми выходил на субботники и в агрогородке, и на фермах.

— Он предложил мне идти к нему в агрохолдинг. И я, конечно, согласился. Мы должны были встретиться с ним в субботу, 31-го. До этого только созванивались — он был постоянно в разъездах по делам агрохолдинга. Все вроде нормально было. В пятницу, 30 марта, в свой день рождения, звонил мне из Бобруйска — говорил, поехал договариваться насчет шин. Не знаю, может мне показалось, но голос у него был грустный. Или просто уставший, — вспоминает Андрей Никитин. — Договорились, что в субботу он мне позвонит. И не позвонил.

В «Купаловское» Василевский звал работать и нынешнего замдиректора по животноводству «Спартака» Дмитрия Скуратовича. Он работал заместителем и при Василевском в течение 7 лет. Скуратович также согласился сменить место работы, потому что «с таким руководителем хочется работать».

— Дмитрий Владимирович был прекрасным человеком, руководителем, специалистом. Умел вести за собой людей. Был требовательным, но справедливым. Знал, как добиться поставленной цели. При нем хозяйство достигло поразительных темпов роста. Его все любили, уважали.

Сотрудницы «Спартака» с гордостью показывают столовую предприятия, ремонт в которой распорядился сделать Дмитрий Василевский, когда возглавлял экспериментальную базу.

«Прошу никого не винить»

Дмитрий Василевский оставил две предсмертных записки. Одну — очень личную — супруге, где писал о семье и детях. Во второй указал, что уходит из жизни «по собственной воле» и просит «никого не винить». Еще наказал похоронить его рядом с отцом.

У семьи не оказалось даже хорошего фото отца и мужа — глава семьи, говорят, постоянно на работе пропадал. Снимок на поминальный стол искали в интернете. Нашли, скачали. На нем Дмитрий Василевский, еще директор экспериментальной базы «Спартак», сидит за столом в рубашке с коротким рукавом и улыбается.

Похороны прошли 2 апреля. На них приехали руководство области, главы исполкомов из районов, бывшие коллеги Дмитрия Владимировича.

— Из всех чиновников ко мне только помощник президента подошел, Геннадий Михайлович Лавренков, — тихо говорит сестра покойного Жанна. — Единственный из всех. Сказал: «Примите наши соболезнования. Наверное, мы что-то упустили, что-то недосмотрели».

По информации TUT.BY, по факту смерти Дмитрия Василевского проводится проверка.

«По той информации, которой мы располагаем, причины, скорее всего, надо искать в семье, а не в работе», — сказал источник, близкий к руководству холдинга «Купаловское». Он подтвердил информацию о том, что Дмитрий Василевский «был кандидатурой местных властей». «Давления [со стороны акционеров «Купаловское»] на него не оказывалось. Они даже особо не были с ним знакомы», — говорит собеседник.

Дмитрий Владимирович Василевский родился в 1973 году в Шкловском районе Могилевской области. В 1995 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности механизация сельского хозяйства, в 2012 году — академию управления при президенте по специальности управление промышленным комплексом. В июне 1990 года был принят на работу слесарем ремонтной мастерской «Экспериментальная база «Спартак», после окончания сельхозакадемии вернулся в хозяйство, где работал сначала трактористом-машинистом, а затем заведующим ремонтной мастерской. После службы в армии более четырех лет работал заместителем председателя, затем — председателем Фащевского сельсовета. С 2002 по 2007 год — замдиректора, потом — первый замдиректора ЗАО «Нива». С 2007 года руководил ОАО «Экспериментальная база «Спартак». В 2013 году награжден медалью «За трудовые заслуги», в 2014-ом ему присуждена специальная премия Шкловского райисполкома «Человек года» в номинации «Производственная деятельность». В марте 2016 года Василевский назначен председателем Дрибинского райисполкома. Ровно через 2 года его «вывели с должности с производственной необходимостью» — назначили главой агропромышленного холдинга «Купаловское». В должности он проработал два месяца.