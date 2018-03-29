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Общество
29.03.2018
Татьяна Гусева
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»

О чем говорят люди, которые пришли туда, но не попали на прием к главе Администрации президента Наталье Кочановой.

В четверг утром около полусотни человек собрались в приемной Александра Лукашенко. Как сообщил «Салiдарнасцi» один из визитеров, большинство были записаны на прием к Наталье Кочановой, но о том, что он отменяется, их не предупредили.

Народ возмущался.

— Мы для них рабы, — говорил ветеран труда.

Люди требовали, чтобы к ним вышел кто-то из заместителей Кочановой. В ожидании ответа сесть удалось не всем.

— Мы тут как селедки в бочке, — высказалась женщина в очереди. — В приемной душно, если бы не расстегнула верхнюю одежду, могла бы потерять сознание. Это просто ужас.

Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григорий Шлык объяснил людям, что Кочанова находится с главой государства, так как является его подчиненной. Как выяснилось позже, Лукашенко вручал госнаграды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.

— Происходит грубое нарушение законодательства, — сказала «Салідарнасці» правозащитница, руководитель инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» Тамара Сергей, которая тоже утром была в приемной. — Согласно закону об обращении граждан и юридических лиц, если глава госоргана не может провести прием, он обязан организовать прием кем-либо из своих заместителей. Назначая Кочанову руководителем своей администрации, Лукашенко давал указание разобраться с проблемами людей, а на деле выходит, что обращения граждан отправляются тем, на кого они жалуются.

Тамара Сергей обращает внимание на то, что сам глава государства не принимает граждан:

— Лукашенко разговаривает с народом только с экрана телевизора.

Глава Администрации президента шестой месяц не ведет прием, отмечает собеседница «Салідарнасці». Отмену очередного приема Кочановой правозащитница расценивает как пренебрежение людьми.

— На наши налоги власти себе шикарную жизнь устроили. На деле мы видим, как они решают проблемы народа. Мы для них источник хорошей жизни, — заключила собеседница «Салідарнасці», стоя в очереди в приемной.

 
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