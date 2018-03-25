Как Минск отмечает столетие БНР. «Жыве Беларусь» над Оперным и задержания на Коласа (онлайн)

Беларусь отмечает юбилейный День Воли. Корреспонденты «Салiдарнасцi» следят за тем, что в солнечное воскресенье 25 марта происходит в столице и регионах.

Утро воскресенья. Подготовка к разрешенному властями праздничному концерту, который с 13 до 19.00 будет проходить у Оперного театра. Фото Андрей Стрижак, Facebook

12.30. У Оперного театра, где в 13.00 начнется санкционированный концерт, праздничная обстановка. Людей начали пропускать на площадку, где будет празднование, через рамки. Стоят очереди.

Готовится сцена, участники приходят с бело-красно-белыми флагами, семьи с детьми.

12.20. С площади Коласа отогнали два автозака с людьми и подогнали новые. Задерживают и женщин.

Появились первые плакаты. Сергей Тарасенко держит плакат «100 лет БНР! Свободу Некляеву, Сивчику, Афнагелю…». Он сказал, что надеялся попасть позже на концерт у Оперного театра.

12.15. Журналисты отмечают, что брутальных задержаний нет – спецназовцы «вежливо» проводят участников несанкционированной акции на площади Коласа в автозаки. По данным правозащитников, по данным на полдень задержаны около 30 человек, в том числе наблюдатели правозащитного центра «Вясна».

12.05. «Это профилактическая зачистка, чтобы не дать провести шествие, – отмечает политик Игорь Ляльков, который пришел на площадь Якуба Коласа. – Вот такое начало праздника, хотя люди хотели провести мирное шествие». По его словам, уже задержано около 20 человек. Как отмечают свидетели, омоновцы просто подходят к людям и, даже не спрашивая документы, проводят в автозак.

12.00. На площади Якуба Коласа, где было анонсировано на 12.00 запрещенное властями шествие, много милиции и журналистов. Тут же несколько автозаков, которые, как отмечается «нацелены на заполнение». Информационная служба силовиков убедительно предупредила репортеров, что они не должны мешать работе милиции. Тем временем на площади уже несколько десятков неравнодушных, а также появились первые бело-красно-белые флаги, а также звучит «Жыве Беларусь».

Есть точечные задержания, которые участники сопровождают словами «Ганьба!»

11.45. Как сообщают правозащитники, многих активистов, которые едут из регионов в Минск на праздник Независимости, тормозят. Как рассказал в Facebook Иван Шило, его родителей задержали на выезде из Солигорска.

Кроме того, судя по всему, в Минске задержан Николай Статкевич, который выходил из дома на запрещенное властями шествие «Марш достоинства и свободы».

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Онлайн Радыё Свабода

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Политический обозреватель Радыё Свабоды Сергей Наумчик уже опубликовал поздравление главы Рады БНР Ивонки Сурвиллы из Праги: