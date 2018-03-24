.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Киевском сквере во время митинга задержан и вскоре отпущен Мирослав Лозовский
Што пісала французкая прэса пра БНР і «беларутэнскае пытанне»?
Белорус перевозил гашиш в компьютерной мышке
Times: до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
В Польше прошли многотысячные протесты против попытки дальнейшего ограничения абортов
Праграма Свята Незалежнасці 25 сакавіка ў адным малюнку
На День Воли будет еще теплее, чем обещали
«Коммерсант»: «В Грузии Александр Лукашенко ужаснулся тому, «во что превратили Абхазию»
Чернило «Шляхтич». Фотофакт
Палітоляг: «Калі б у Крамлі верылі, што Беларусь можна анэксаваць без крыві, яны б гэта зрабілі»
Савченко арестовали на два месяца без права выхода под залог
«Проводил пикетирование с призывом на концерт 25 марта». Активиста оштрафовали за фото с городовым
В Дзержинском районе взорвалось и обрушилось здание. Есть пострадавшие
Михалок отменяет концерт в Мозыре в День Воли
Лоукост Ryanair с октября начнет летать в Украину. Билеты от 10 до 46 евро
Дарья Домрачева выиграла финал кубка мира в Тюмене
Третий раз за март в Беларуси дорожает топливо
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Почему власти не мешают белорусам умирать преждевременно
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
Аннушка из Рио
Лукашенко «без лести» высоко оценил сотрудничество с Грузией. А что на самом деле?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Посоветовал бы китайцам назначить гендиректором «БелДЖи» самого Лукашенко»
Венедиктов: ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
Растаев: «Бобруйские девицы – просто сказки!»
10 фактаў пра Хатынь, якія мусіць ведаць кожны
«Кошмар феминисток» в Минске: 6 характерных эпизодов
Сначала обвинили летчика в гибели «Боинга», а теперь связывают с этим его самоубийство. А на самом деле?
Фільм «Жоўты пясочак» паводле Быкава сабраў амаль 2 мільёны праглядаў на YouTube
Кардиолог: «После 40 лет женщине надо убрать ночные смены из своей жизни»
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Дракохруст: «Делать из белорусов белорусов так, чтобы они этого не заметили»
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Байнет: «Видимо, в электричке коньяк подавать будут»
«Белорусам проще разговаривать с котами и собаками, чем друг с другом»
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!
«Ва ўсіх бытавуха як бытавуха, а ў цябе бээнэфаўцы маршыруюць па вёсках»
Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорусы съехались на траурную акцию памяти в Хатыни
Сара едет! На Санторини
Белорусские продукты в Тбилиси продают в магазине под названием Bulbash
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
24.03.2018
Салiдарнасць
В Киевском сквере во время митинга задержан и вскоре отпущен Мирослав Лозовский

Сегодня задерживали также в Бресте и Бобруйске.

Как стало известно «Нашей Ниве», во время проведения митинга в Киевском сквере, который организовывала КХП-БНФ, ОМОН задержал Мирослава Лозовского, одного из фигурантов «дела патриотов».

Это произошло в момент, когда Лозовский вместе с другом сели в машину, чтобы уехать. В этот момент навстречу им выехал синий бусик минского ОМОНа, несколько сотрудников подошли и попросили Лозовского выйти для проверки документов — вместе они сели в тот бусик и уехали.

Вместе с Лазовским был задержан Константин Косяк — пресс-секретарь общественной кампании "Будзьма". Однако через короткое время их отвезли на место задержания и отпустили.

Задержали брестских блогеров Пятрухина и Кабанова и завительницу митинга ко Дню воли в Бобруйске

Стало также известно о задержании блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Как сообщает Радыё Свабода, Петрухин сейчас находится в изоляторе временного содержания, а в понедельник его будут судить. Кабанов был задержан позже, в Березе по обвинению в участии в несанкционированной акции противников аккумуляторного завода — такие акции проходят по воскресеньям.

Перед своим задержание Кабанов высказал мнение, что это превентивные меры перед Днем Воли.

Накануне ночью была также задержана в Бобруйске активистка Галина Смирнова. Сейчас она находится в местном изоляторе временного содержания. Судить ее будут 26 марта.

Бобруйский горисполком не разрешил провести акцию в центре города на площади Победы 24 марта, а предложил собраться 25 марта на стадионе «Славянка».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.3 (оценок:7)
Главное
Лукашенко обнаружил в стране умных и крепких политиков. Мы тоже поискали
В Киевском сквере в Минске состоялись митинг и концерт к 100-летию БНР
«А вы уверены, что такая Россия нужна?»
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
Шендерович о диктаторах: «Все будет стабильно, стабильно, потом еще раз стабильно, — а потом упадет»
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY