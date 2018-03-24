В Киевском сквере во время митинга задержан и вскоре отпущен Мирослав Лозовский

Сегодня задерживали также в Бресте и Бобруйске.

Как стало известно «Нашей Ниве», во время проведения митинга в Киевском сквере, который организовывала КХП-БНФ, ОМОН задержал Мирослава Лозовского, одного из фигурантов «дела патриотов».

Это произошло в момент, когда Лозовский вместе с другом сели в машину, чтобы уехать. В этот момент навстречу им выехал синий бусик минского ОМОНа, несколько сотрудников подошли и попросили Лозовского выйти для проверки документов — вместе они сели в тот бусик и уехали.

Вместе с Лазовским был задержан Константин Косяк — пресс-секретарь общественной кампании "Будзьма". Однако через короткое время их отвезли на место задержания и отпустили.

Задержали брестских блогеров Пятрухина и Кабанова и завительницу митинга ко Дню воли в Бобруйске

Стало также известно о задержании блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Как сообщает Радыё Свабода, Петрухин сейчас находится в изоляторе временного содержания, а в понедельник его будут судить. Кабанов был задержан позже, в Березе по обвинению в участии в несанкционированной акции противников аккумуляторного завода — такие акции проходят по воскресеньям.

Перед своим задержание Кабанов высказал мнение, что это превентивные меры перед Днем Воли.

Накануне ночью была также задержана в Бобруйске активистка Галина Смирнова. Сейчас она находится в местном изоляторе временного содержания. Судить ее будут 26 марта.

Бобруйский горисполком не разрешил провести акцию в центре города на площади Победы 24 марта, а предложил собраться 25 марта на стадионе «Славянка».