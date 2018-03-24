В Киевском сквере в Минске проходит митинг и концерт к 100-летию БНР. Онлайн

24 марта в Киевском сквере Минске проходит праздничные митинг и концерт, посвященные столетней юбилею образования Белорусского Народной Республики.

Организатором выступила Консервативно-христианская партия — БНФ. Мероприятие разрешено Мингорисполкомом.

Планируется, что в концерте принмут участие Дмитрий Войтюшкевич, Андрей Такинданг, Сергей Черняк, Дмитрий Захаревич, Евгения Козлова, Андрей Мельников, Владимир Осадчий и другие.

Прямую трансляцию ведет Радыё Свабода.

12.30. Люди постепенно собираются в сквере. На этот момент чуть больше 300 человек. Много бело-красно-белых флагов, а также баннер «100 год БНР. Беларусь навечна!». Концерт пока не начался.

12.40. Среди присутствующих — активистка Нина Багинская, фигурант «дела патриотов» Николай Лазовский. Некоторые люди приехали из регионов.

12.50. Митинг начался.

Организаторы приветствовали собравшихся. Звучит «Мы выйдзем шчыльнымі радамі»

13.00. Алесь Чахольский зачитал поздравления Зенона Позняка. «Імкненне да волі ў беларусаў было заўсёды. БНР узнікла не на пустым месцы, а як вынік доўгага змагання з Масквой, — говорится в обращении. — Мы, белорусы, маем вялікую будучыню, але толькі тады, калі ў душы будуць жыць сакавік і яго ідэалы, за якія нашыя палітыкі-адраджэнцы хаплацілі сваімі жыццямі». Люди скандируют: «Жыве Беларусь!»

13.10. Концерт открыл бард Андрей Мельников песней «Пагоня».

13.30. Выступил Сергей Антончик. Организаторы объявили, что собирают пожертвования на установления памятного знака в честь 100-летия БНР в сквере около театра Янки Купалы.

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В воскресенье, 25 марта, митинг и концерт, посвященные 100-летию БНР, пройдут около Оперного театра, начало в 13:00. Мероприятие, которое проводит другой оргкомитет, также разрешено минскими властями.