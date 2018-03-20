Минские власти запретили шествие 25 марта

Организаторы предупреждены прокурором об ответственности за нарушение решения Мингорисполкома.

Минские власти не разрешили проводить 25 марта шествие от площади Якуба Коласа к Оперному театру. Об этом журналистам сообщили заявители акции.

Тем не менее, выйдя из Мингорисполкома, активисты рассказали Радыё Свабода, что собираются проводить шествие в воскресенье и без разрешения. В исполком они хотят передать подписанное Николаем Статкевичем письмо с предупреждением о том, что участники акции будут собираться на площади Якуба Коласа и идти к месту разрешенного митинга у Оперного театра.

Тем временем, Солигорский райисполком одобрил проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской народной республики.

Ранее праздничные мероприятия были разрешены в Бресте, Гродно, Гомеле и других городах. Полную карту событий можно посмотреть здесь.

Кроме того, в ряде райцентров к 100-летию БНР местные власти готовят юбилейные мероприятия: лекции, выставки, информационные часы.