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БНР-100
20.03.2018
Кирилл Иванов
Минские власти запретили шествие 25 марта

Организаторы предупреждены прокурором об ответственности за нарушение решения Мингорисполкома.

Минские власти не разрешили проводить 25 марта шествие от площади Якуба Коласа к Оперному театру. Об этом журналистам сообщили заявители акции.

Тем не менее, выйдя из Мингорисполкома, активисты рассказали Радыё Свабода, что собираются проводить шествие в воскресенье и без разрешения. В исполком они хотят передать подписанное Николаем Статкевичем письмо с предупреждением о том, что участники акции будут собираться на площади Якуба Коласа и идти к месту разрешенного митинга у Оперного театра.

Тем временем, Солигорский райисполком одобрил проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской народной республики.

Ранее праздничные мероприятия были разрешены в Бресте, Гродно, Гомеле и других городах. Полную карту событий можно посмотреть здесь.

Кроме того, в ряде райцентров к 100-летию БНР местные власти готовят юбилейные мероприятия: лекции, выставки, информационные часы.

 
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