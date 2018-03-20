Солигорские власти разрешили митинг в День Воли

Райисполком дал добро на проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской народной республики.

Организаторы, которыми выступили горожане Николай Зимин, Валерий Горбацевич и Николай Шаровар, планируют провести митинг на стадионе «Строитель» 25 марта с 14.00 до 16.00, belnp.org.

На теперешний момент, заявители занимаются заключением договоров на предоставление услуг с МВД, МЧС и медработниками. Также придется оформить документы с руководством городского стадиона.

По словам лидера БНП Николая Зимина, власти не разрешили использовать на митинге звукоусилительную технику и мегафоны.

Напомним, ранее власти разрешили неравнодушным белорусам отпраздновать 100-летие БНР в Минске, Бресте, Гродно и других городах.