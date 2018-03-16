Историк о 100-летии БНР: Этот праздник станет окончательным прощанием с СССР

Почему власти разрешили отметить знаковый юбилей, и к чему это может привести.

Разрешение властей отпраздновать столетие провозглашения Белорусской народной Республики в Минске и других городах, а также организация юбилейных мероприятий на официальном уровне — беспрецедентное решение. Какие цели преследует государство, идя навстречу независимому сообществу? И какие последствия могут быть у этого исторического разворота властей?

— Власти взялись за эту дату с целью легитимизировать самих себя. Тот случай, когда мы все, косвенно, работаем на них, почитая истоки белорусской государственности. Той государственности, которая уже четверть столетия удерживается одной властной группировкой. Для некоторых это что-то из разряда «мягкой белорусизации», чего я абсолютно не наблюдаю, — говорит историк и искусствовед Сергей Хоревский.

По его мнению, власти воспользуются картинками из праздника 25 марта, чтобы показать их и на Востоке, и на Западе:

— Идеальный момент для этого наступил! Все же, СССР нет уже 27 лет, а на советской символике дальше ехать уже некуда.

Собеседник Завтра твоей страны убежден, что использовать наметившийся тренд, безусловно, нужно.

— Во-первых, нужно требовать резкого расширения сферы применения белорусского языка. Прежде всего — чтобы в каждой школе, в каждом классе хотя бы один урок, но ежедневно был по-белорусски. Ну, и пора бы уже на государственном БТ довести процент белорусского языка до 50%. Как и во внешней публичной рекламе и маркировке товара, — подчеркивает Сергей Хоревский.

— Во-вторых, необходимо десоветизировать нашу топонимику и убрать анахроничные названия улиц и населенных пунктов.

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