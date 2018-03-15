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Политика
15.03.2018
Семен Печенко
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?

Политический обозреватель Александр Класковский рассказал «Салідарнасці» о цене разговоров об изменениях в Основном законе.   

15 марта, в День Конституции, глава государства снова заговорил о возможных изменениях в Основной закон. При этом Александр Лукашенко призвал «не искать в этом какие-то новости, вплоть до фейковых».

Почему власти снова заговорили о редактировании Конституции? Какие изменения могут появиться? И стоит ли их вообще ждать? Об этом в экспресс-комментарии «Салідарнасці»рассказал политический обозреватель Александр Класковский.

— С одной стороны, Александр Лукашенко в своих высказываниях предостерег от фейковых интерпретаций его заявлений. Наверное, он имеет ввиду опасения экспертов, представителей политической оппозиции о том, что белорусский официальный лидер пойдет по пути укрепления авторитаризма, — говорит эксперт.

Такие прогнозы делаются исходя из опыта других постсоветских авторитарных режимов, считает Александр Класковский. Например, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, сделавший возможной передачу власти своей жене.

В Беларуси Конституция дважды менялась на референдумах, и оба раза это были изменения, которые какраз укрепляли власть Лукашенко. В первом случае это был разгон Верховного Совета в 1996-м, второй — снятие лимита на количество президентских сроков в 2004-м, напомнил собеседник «Салідарнасці».

По мнению Александра Класковского, спустя почти четверть единоличного правления Лукашенко, сложно представить, что изменения в Конституцию будут направлены в обратную сторону.

— Хотя, судя по риторике, глава государства хочет показать, что он мыслит прогрессивно: говорит о развитии высоких технологий, местного самоуправления. Но я, например, не вижу в сегодняшней Конституции каких-то положений, которые бы мешали проведению экономических реформ, внедрению высоких технологий. Все, как раз таки, упирается в авторитарную систему власти. И трудно представить, что при такой системе может реально существовать какое-то самоуправление, — подчеркнул политический обозреватель.

Эксперт убежден, что все зависит от того, как на практике применяются законы. По его убеждению, современная Конституция страны достаточно демократична — она гарантирует свободу собраний, мнений. Но на практике организаторы массовых мероприятий регулярно сталкиваются с драконовскими мерами. Как и независимая пресса, регулируемая законом о СМИ.

— Белорусские законы, и без того жесткие, трактуются по принципу «закон что дышло». В угоду вертикали власти, в угоду политической целесообразности.

В идеале, подчеркнул эксперт, нужно говорить об изменении всей политической системы:

— У нас нет правового государства, отсутствует уважение к закону. В Основном законе прописано верховенство права, но мы знаем, что глава государства нередко бравирует тем, что вмешивается в работу прокуратуры, следствия и судов, — отметил Александр Класковский. — И тот факт, что он лично назначает судей, перечеркивает его сегодняшнее пожелание к судьям Конституционного суда участвовать в совершенствовании судебного права. У нас в принципе нет независимого суда: назначение работников этой системы главой государства делает их полностью зависимыми от него.

Особенно это заметно в случае с делами с политическим подтекстом, когда при вынесении вердикта действует телефонное право, отметил эксперт.

Он также напомнил о рисках, которые несут в нашей стране инвесторы: любое предприятие в любой момент может быть национализировано по решению верховной власти.

— У нас должно заработать правовое государство. И если по-прежнему все решать будет один человек, то никакие формальные изменения в Конституции сути не изменят. Сегодняшнее выступление можно считать формальным откликом на необходимость перемен в стране. Но так, как это было подано, не внушает надежды на то, что это будут перемены именно в нужном направлении, — подвел итог Александр Класковский.

 
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