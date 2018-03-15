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Политика
15.03.2018
Салiдарнасць
Цитата дня. Лукашенко об изменениях в Конституции

Глава государства подтвердил возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию.

– Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон, – сказал Александр Лукашенко. – Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество - живой процесс, как и все законы, подзаконные акты, это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире.

Глава государства напомнил, что в последние годы приняты решительные меры по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы государственного аппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти.

– Поэтому в данном направлении надо посмотреть на Конституцию.

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