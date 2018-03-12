Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Гибель горняков в Солигорске: Лукашенко пока хранит молчание
Лукашенко почувствовал «пульс» российских выборов
Туман и дождь, по юго-западу потеплеет до +14°С
Романчук: «Производство молочки для Беларуси, это как прошутто в Италии или шампанское во Франции»
35-летний Игорь Борисов возглавил Белорусскую социал-демократическую партию
Российский бизнесмен с пистолетом остановил матч чемпионата Греции
После чего исчез главный украинский футболист 30-х годов, которому прощали запои
Суриков признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора
Сколько чашек кофе могут позволить на зарплату белорусы и жители стран-соседок
Старшыня Рады БНР выступіла ў парлямэнце Канады. Вiдэафакт
Мирный, Азаренко и Соболенко проиграли в Индиан-Уэллсе
Путин пояснил, как ему сломали нос
«Нам билбордов не хватит спрашивать». Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
Экс-«топлесс» вступилась за клип Шнура, в котором снялся супруг: «Мне стыдно за мой народ! Курицы!»
«Если мы увидим над Москвой ядерные грибы, перед смертью убедимся: «Путин говорил правду»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Орехъ: «Это в Болгарии агент КГБ – клеймо, а в России – почти орден»
«Папа маму любил, но очень ревновал»
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Прощание с СССР и интернет: что меняет смена поколений
ФК «Крумкачы»: «Нам вынесен смертный приговор»
Растаев: «Московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi»
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
«Возникает ощущение, что белорусское молоко — это чучело начальника в коридоре японской корпорации»
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»
«На Ё-Россию миллионы людей списывают свои жизни целиком. Ё-мое»
«Опущенные головы, которые соглашаются всегда и со всем в угоду одной голове»
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жанчыны, якія звязалі свой лёс з БНР
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.03.2018
Руслан Горбачев, Семен Печенко
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке

Жители деревни Тарасовичи Кореличского района получают зарплаты по 170 рублей.

Тарасовичи расположены недалеко от трассы, связывающей райцентр Кореличи и поселок Мир с известным на всю страну замком. Беглого взгляда хватает, чтобы понять, что деревня вымирает. Местные клуб и школа закрыты. Магазин, как говорят сельчане, «закопали» – теперь сюда приезжает автолавка. На улицах деревни практически не встретишь молодежи.

Местный житель Александр Кныш живет в той же хате, в которой когда-то вырос. В отличие от многих сверстников, в молодости он не уехал из деревни. Объясняет, что тогда на селе еще можно было неплохо жить.

Но уже дети Александра оставаться в Тарасовичах не захотели: «А хто хоча ў калхозе за капейкі рабіць? І каб жыць у дзярэўні, шмат трудзіцца трэба».

Александр среди сельчан имеет имидж оппозиционера. Не потому что ведет политическую активность, а потому что не боится сказать правду и задать вопрос начальству.

Механизатор рассказывает о работе коллег-трактористов. В летний период трудятся без выходных: с 7 утра и до 9, а то и 10 часов вечера. Если несколько лет назад за это получали 10-12 «старых» миллионов в месяц, то теперь 600-700 рублей. В другие поры года зарплата составляет около 400 рублей.

– Каб і хацелі людзі прыкласці ўсе сілы і зарабіць, дык не дадуць, нешта абрэжуць. Вось нядаўна абрэзалі надбаўку за перапрацоўку, – рассказывает тракторист.

В Тарасовичах считается, что механизаторы еще хорошо зарабатывают. Труднее всего приходится разнорабочим, которые ходят в бригады КУСП «Черняховский-Агро». Местная жительница показывает расчетные листки. Вот за январь нынешнего года: при 21 рабочем дне – 166 рублей зарплаты.

Интересуемся, почему местные жители не перебираются в агрогородки, где условия, по замыслу, должны быть лучше. Объясняют: агрогородок находится в соседней деревне Турец, где тот же колхоз и те же зарплаты: «Дык якая розніца?»

Сельчане с возмущением рассказывают, что иногда в бригадах их могут далеко отвезти на работы, а назад приходится возвращаться пешком.

Недавно они получили еще один удар: на территории местного хозяйства построили свинокомплекс.

Местные утверждают, что их мнением при этом не интересовались — просто поставили перед фактом. Доносящаяся оттуда вонь не самое страшное: в 2014-м решением райисполкома жителям деревень Тарасовичи, Велетово и Великая Слобода запретили содержать на личных подворьях свиней. Произошло это спустя два года после того, как в Кореличском и соседнем Новогрудском районах из-за вспышки АЧС было массово уничтожено свиное поголовье.

– Раней кабанчыка заб’еш, дык сваё мяса і сала будзе. А цяпер што? – возмущаются в Тарасовичах. – Як гэту «манюшку» пабудавалі, людзі паспрабавалі свіней хаваць. Дык у суседнюю Слабаду прыехалі з міліцыяй і аблажылі штрафамі. Не глядзелі, што у сям’і дзеці малыя – ім на людзей пляваць.

На улице в Тарасовичах

Может быть на свинокомплексе продают мясо сельчанам по льготной цене? Местные жители утверждают, что нет.

Наблюдающий за происходящим в деревне механизатор Александр Кныш, несмотря на объявленный в стране Год малой родины, пессемистичен в своих рассуждениях:

– Ніхто на гэтых людзей не глядзіць, трымаюць іх за быдла. Нічога добрага з гэтай уладай не будзе. Патрэбны нейкія змены, а у нас усё па накатанай, дзярэўня даходзіць да ручкі. Хто сюды паедзе?

Чем живет малая родина Макея, и почему к главе МИД там двоякое отношение

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:87)
Главное
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Родственники погибшего шахтера: «Угробили две жизни со своими экспериментами»
Почему современные «острые козырьки» не будут драться с Путиным
Программист: «Может, государство и достигнет такого уровня сервиса. Но люди не готовы ждать еще 10 лет»
Романчук: «Производство молочки для Беларуси, это как прошутто в Италии или шампанское во Франции»
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY