Чем живет малая родина Макея и почему к главе МИД там двоякое отношение

Деревня Некрашевичи Кореличского района – уникальная. Здесь выросли сразу два министра независимой Беларуси: нынешний глава МИД Владимир Макей и бывший министр по налогам и сборам Владимир Полуян. За что благодарны и за что критикуют чиновников односельчане?

Должность главы МИД сосед предрек Макею, когда тому было три года

Внешне Некрашевичи вполне обычная деревня, которых полно на Гродненщине. На въезде – серые постройки сельскохозяйственного предприятия. Дальше несколько улиц с похожими друг на друга деревянными хатами, в окраске которых преобладает излюбленный желтый цвет. На улицах практически сразу встречаем куда-то спешащих женщин и двух сильно выпивших небритых мужчин, двигающихся в сторону магазина.

Анатолий Полуян, проработавший здесь бригадиром больше 40 лет, проводит для нас небольшую экскурсию по деревне.

Бывший бригадир Анатолий Полуян

С его слов выходит, что только в каждой второй, а то и третьей хате еще живут люди. Дом, в котором вырос министр иностранных дел Беларуси, ничем среди других не выделяется.

Дом, в котором вырос Владимир Макей

Хата давно нежилая. Мать Владимира Макея умерла в 2006 году, отец – в 2014-м. Родители министра всю жизнь прожили в Некрашевичах. В деревне вспоминают, что они были работящими людьми, отец министра работал в местном колхозе.

– Бацька яго працаваў як дурны, – говорит с похвалой местная жительница.

Бывший бригадир рассказывает, что маленький Володя уже в три года читал газеты. Сварщик Владимир Артюшкевич, сосед семьи Макеев и человек интересной судьбы (в юности работал на шахте во Франции, куда уехали на заработки его родители, и после вроде бы получал оттуда какую-то пенсию), тогда предрек: станет Володя министром иностранных дел.

Предсказание сбылось спустя много лет в независимой Беларуси. А сосед с женой похоронены на местном кладбище рядом с родителями министра.

В деревне говорят, что в семье Макеев детей (сына Володю и дочь Наташу) воспитывали в железной дисциплине. Те кроме учебы работали, как все деревенские, на земле. Бывший бригадир вспоминает, как летом Володя трудился на сенокосе в колхозе.

После окончания минского иняза будущий министр оказался в советской армии, где дослужился до полковника.

– І ў Афганістане ён быў. А так уся служба прайшла на Украіне. Як Саюз разваліўся, сюды перавёўся і пайшоў у дыпламаты, – вспоминает Анатолий Семенович.

Сестра Владимира Макея живет в Барановичах и на малую родину после смерти мужа наведывается нечасто. В Некрашевичах еще живет родная тетя министра, сестра его отца, но застать ее не удалось – дочка на время забрала мать к себе в Минск.

Сам Владимир Макей в родную хату не наведывался уже почти два года. Последний раз был на Радуницу в 2016-м. Заехал на кладбище, побыл в доме. За стол, где выпили по рюмке, пригласили бывшего бригадира, который следит за хатой Макеев, говорят в деревне.

– Цяпер, відзіма, крэпка заняты. Як кіраваў Адміністрацыяй Лукашэнкі часцей прыязджаў, – говорят в Некрашевичах.

Родная улица главы МИД в Некрашевичах. Дом семьи Макеев на фото первый слева

В 2014-м на похороны отца Владимир Макей приезжал с женой и ребенком. Семья заходила в местный магазин, где отец купил сыну игрушку, чтобы тот не капризничал.

– Нормально поговорили. Даже незаметно было, что он какой-то начальник, – рассказывает продавец.

«Нармальны чалавек у нашу вёску жыць не паедзе»

Инфраструктура в Некрашевичах уже не та, что была еще лет десять назад.

– Калісьці вёска ваабшчэ нармальная была. А цяпер давялі да ручкі, вымірае вёска, – говорят старожилы.

Базовую школу, в которую ходил Владимир Макей, закрыли лет семь назад. В ней же учился на три года младший Владимир Полуян (это самая распространенная фамилия в деревне), работавший министром по налогам и сборам в 2009-2014 годах. Его родители жили на хуторе, поэтому в Некрашевичах о Полуяне помнят мало.

Владимир Полуян на фото справа

В среднюю школу Владимир Макей ходил в соседнюю деревню Луки. В новом здании учебного заведения какого-то стенда, посвященного министру и давнему соратнику главы государства, нет. Единственное свидетельство, переехавшее из старого здания школы, – журнал о выпускниках 1975 года. Судя по записям, из 40 выпускников Владимир Макей был одним из двух золотых медалистов.

В Некрашевичах пока еще действуют библиотека, ФАП, почта и старый магазин. Продавец рассказывает, что каждое утро начинает с протапливания здания торфобрикетом. Ассортимент на прилавках выглядит скудным – завоза давно не было. В деревню уже приезжают частные автолавки, перспективы государственного магазина выглядят туманными.

Подошедшие покупатели вспоминают яркую историю с бывшим министром Владимиром Полуяном, который теперь руководит профсоюзной организацией «Евроопта».

– Зайшоў вясёлы ў магазін і ўсім, хто тут быў, купіў па бутэльцы віна. Пазнаў кагосьці, пагаварыў з людзьмі, – вспоминает местная жительница эпизод из прошлого.

После смерти матери Владимир Полуян в родную деревню почти не приезжает.

Одна из главных тем для обсуждения в Некрашевичах в последнее время – будут ли проводить в деревню газ. Некоторые уверены, что скоро к их дому проложат коммуникации, но большинство в газификацию не верят.

– Проста смешна. Гляньце колькі тут пустых хат. Дзе ўзяць грошы і дзе назбіраць столькі ахвотных людзей, каб сюды трубы падвялі? – обсуждают проблему покупатели в магазине.

Некрашевичи ничем не напоминают обустроенные и сверкающие Александрию и Копысь, родные места главы государства в Шкловском районе. Нет здесь не только проведенного в дома газа, но и водопровода.

«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»

Местные жалуются, что колонки не работают, приходится ходить к частным колодцам. В центре деревни стоят колхозные кирпичные дома – также без газа и воды, утверждают некоторые сельчане. Другие говорят, что коммуникации подвели лишь к нескольким домам.

– Нармальны чалавек у нашу вёску жыць не паедзе. Маладзёж уцякае, амаль нікога не засталося, – говорят в Некрашевичах.

Только после долгого разговора местные жители начинают искренне отвечать на вопросы об отношении к министру иностранных дел. Сначала хвалят за скромность и совестливость, но потом критикуют, считай, за те же качества: малая родина главы МИД помощи от земляка не дождалась.

– Хоць бы пазваніў раённаму начальству, зрабіў ім наганяй, – недоумевает местная жительница.

Но есть в Кореличском районе и те, кто защищает Владимира Макея. Что плохого в том, что министр не стал пренебрегать законами, чтобы дать Некрашевичам особый статус или превратить их в «потемкинскую деревню»? Малая родина главы МИД и бывшего министра по налогам и сборам теперь выглядит показательным примером печальной судьбы современной белорусской деревни. Если здесь нет хороших условий, то что говорить о других селах.

Живут в Некрашевичах, давшей независимой Беларуси двух министров, небогато, если не сказать бедно. Местные недовольны зарплатами, условиями жизни и начальством.

– Палучкі няма. Даяркі і падвозчыкі, што кормяць кароваў, – 300-450 рублёў. Конюх – 230. Ні адзенешся, ні абуешся, – утверждают те, кого встретили.

В объявленный властями Год малой родины положительных изменений в Некрашевичах не ждут.

– Давялі вёску да ручкі, – вновь и вновь повторяют сельчане.