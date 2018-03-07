Альбац: «Очень долго было ощущение, что Путин держит бога за бороду»

Главред журнала The New Times — о последних резонансных событиях, связанных с действиями российских властей. В частности, о 400 килограммах кокаина, а до этого — обвинении спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, подтверждении имен, конкретных дат, действий и так далее.

— Я сильно не завидую не только нашим чиновникам, но нашим бизнесменам, которые оказываются за рубежом, которым приходится иметь дело с их зарубежными партнерами, — комментирует новости Евгения Альбац на Эхе Москвы. — Мы знаем, что только что Exxon Mobil ушел из всех проектов с «Роснефтью». Мы знаем, что «Газпром» проиграл арбитраж в Стокгольме «Нафтагазу».

И мы понимаем, что впереди нас ждет постоянное показывание на всех нас пальцем: «Вот это люди из этой прокаженной страны, в которой у власти те, кто неспособны ничего делать». Даже если они берутся за какие-то малоприятные вещи, — а в политике бывает так, что их надо делать или кажется, что надо делать, — они не умеют их делать аккуратно. Они не умеют это делать так, чтобы их тут же не поймали за руку.

Это, честно говоря, вызывает не только оторопь, но и такую брезгливость по отношению к тем, кто руководит нашим отечеством. Они, очевидно, очень плохо стали делать свою работу.

Очень долго было ощущение, что Путин держит бога за бороду. Вот ему все удавалось. Он был такой везунчик истории. Он человек, который пришел на низких ценах на нефть в стране, которая только что, дефолтировала на собственный суверенный долг и отправила в небытие только что родившийся в 90-х средний класс.

И вдруг эта страна начала на этих последствиях, на отскоке от экономического коллапса 98-го года набирать, набирать и набирать. И цены на нефть пошли вверх, вверх, вверх… И полтора триллиона надутых денег за счет невероятной цены на нефть. И вот всё у него получалось, и казалось, ничто его не может остановить.

И в этот момент, видимо, голову и снесло. И показалось всем, что за бабки можно купить всех. И стали покупать в Европе, стали покупать пытаться в Америке, стали покупать в других местах. И думал, что всё, действительно, держат бога за бороду. Но оказалось, что и этому видению приходит конец. Очевидно, что сейчас мы наблюдаем, как маятнику удачи, который раскачался, а теперь маятник идет обратно – и в лоб, и лоб! И наотмашь!