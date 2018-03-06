«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»

«Ужасает состояние российского общества», – пишет в колонке на «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич.

Иллюстрация с сайта antikor.com.ua

– Нынешняя предвыборная кампания в России напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой войны. Ситуация коллективного безумия хорошо описана в научной литературе.

Вспоминается известная строевая песня Красной Армии:

Смело мы в бой пойдем

За власть Советов

И как один умрем

В борьбе за это.

Несколько поколений советских людей ее пели, не задумываясь над ужасным смыслом. Возможно, в смерти тоже есть свое очарование? И если умирать всем полком, дивизией или всем народом, то это не так страшно?

На все это можно возразить: на самом деле никто в России воевать не собирается, это просто предвыборный пиар.

Ну, во-первых, известно, что даже незаряженное ружье иногда стреляет. А уж если хорошо заряженное...

Во-вторых, ужасает состояние российского общества.

Какое ко всему этому дело белорусам? Ведь гимн Беларуси начинается словами: «Мы, беларусы – мірныя людзі». Напомню, кто забыл, что Беларусь - главный военно-политический союзник России, связанный с нею не только союзными обязательствами в рамках ОДКБ, но и договором о «союзном государстве».

Каждый день эта атмосфера подготовки к войне транслируется на Беларусь через российские федеральные телеканалы, заряжая «мирных людей» своим тлетворным духом.

Хорошо, что у белорусского руководства хватило смелости приостановить показ некоторых ток-шоу или переместить их на более позднее время. Пришла пора делать следующие шаги. Ведь умирать за Путина как-то не хочется. Пусть даже на уровне риторики.

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