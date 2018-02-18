На масленичных гуляниях в Дагестане преступник расстрелял толпу

22-летний местный житель убил четверых, открыв стрельбу по празднующим Масленицу.

На месте погибли четыре женщины, еще одна позднее умерла в больнице на операционном столе, сообщает newsru.com. Еще пятеро пострадали.

Отмечается, что нападавший стрелял из охотничьего ружья. Он был убит в перестрелке с полицейскими Установлено, что это 22-летний местный житель.

— Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху акбар» и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции, заявил РБК настоятель церкви, около которой произошло нападение. — Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож.

Одна из жительниц Кизляра рассказала о бойне BFM:

— Знакомая, которая была очевидцем, там она тоже была в это время в храме, сказала, что успели... то есть он забежал туда с криками «Аллаху акбар», стал стрелять. Люди стали убегать. Те, которые на улицу высыпали, вот он успел их убить. Ну, они женщины, в основном, все в возрасте, это ж бабушки - их убил. Казаки успели среагировать, загнали всех в храм, дверь закрыли и в это время работники ГАИ то ли мимо проезжали, то ли были там, то ли еще что, в общем, они за ним погнались и за храмом его убили.

Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан, стрельбу в Кизляре устроил 22-летний местный житель.

«Личность нападавшего (который был уничтожен) установлена. Это местный житель 1995 года рождения, — сказали в СУ СК.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с отягчающими обстоятельствами») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Очевидцы сняли на видео момент нападения на прихожан. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Запись велась из окна дома, расположенного за сквером напротив церкви.