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Политика
14.02.2018
Анастасия Зеленкова
Класковский: «Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»

Политический обозреватель Александр Класковский, комментируя доклад национальной разведки США, рассказал, как именно Россия будет пытаться испортить потепление между Минском и Западом.

— То, что изложено в этом докладе не является большим секретом, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Александр Класковский. — Здесь всё понятно, потому что Россия рассматривает  Запад как противника. Сейчас эта ситуация обостряется. И понятно, что в этом контексте Москва стремится Беларусь, как своего ближайшего союзника, призвать к исполнению союзнических обязательств.

Проявления подобного рода призывов мы можем наблюдать регулярно, в том числе благодаря российским телеканалам.

— Но если, скажем, московские политики и дипломаты пытаются формулировать все это более-менее корректно, то во всяких российских шоу Беларусь в открытую сравнивают с гулящей женой, как это было в одном из выпусков на НТВ, — напоминает эксперт. — То есть, таким образом дают Минску понять, что его маневрами, связанными с попытками нормализовать взаимоотношения с Евросоюзом и США, там не очень довольны.

По мнению Александра Класковского, это противостояние Москвы и Минска будет продолжаться и, скорее всего, обострится еще больше. Причиной тому — новый  виток напряженности в отношениях России и США, связанный с введением санкций против приближенных Путина:

— Так что Беларусь оказывается в такой ситуации геополитического разрыва, когда, с одной стороны, чувство самосохранения подсказывает верхушке режима, что надо потихоньку от Москвы отгребать и стараться найти общий язык с Европой и Вашингтоном, а с другой, зависимость в экономической, политической и военной сфере очень велика. И понятно, что Москва ревностно следит, чтобы Беларусь тут не переходила какие-то красные линии.

Но как именно будет выглядеть это противостояние и стоит ли нам ждать очередных телевизионных шедевров, а также ярких эпитетов российских журналистов в адрес белорусского руководства? Политический обозреватель констатирует, что сейчас в отношениях между руководителями двух стран относительно мирная фаза.

— Да и сам Лукашенко публично рассказывал, что жаловался Путину на наезды российских СМИ, когда тот был на саммите ОДКБ в конце осени. Помните обиженную фразу Лукашенко: мол, упрекают, будто белоруссизацию провожу, а что мне тут, германизацию проводить? — напоминает эксперт. — И после этого российские телеканалы, возможно, получив какую-то рекомендацию из Кремля, перестали так покусывать белорусское руководство.

Но в любой момент все может вспыхнуть с новой силой. Причем, ждать осталось не так долго.

— Некоторые аналитики прогнозируют, что когда Путин переизберется в марте, когда пройдет чемпионат мира по футболу, то как раз во второй половине года со стороны Москвы может усилиться  давление на Минск, — поясняет собеседник. — Но, возможно, в этот раз оно будет непубличным, латентным.

Например, может быть снова поставлено требование о размещении российских военных баз в Беларуси. Для Москвы это вопрос важный, причем не столько с военной точки зрения, сколько с точки зрения политической.

— Чтобы, так сказать, пометить территорию и поставить белорусское руководство в большую зависимость от себя, — поясняет собеседник «Салiдарнасцi».

Однако, по мнению Александра Класковского, Лукашенко будет упираться по этому поводу и делать все, чтобы российские военные базы здесь не появились.

— Мы уже видели, как он резко выступил в 2015 году против размещения авиабазы, и сегодня белорусскому руководству тоже абсолютно не хочется влезать в этот окоп холодной войны, потому что работает этот инстинкт самосохранения, — считает политический обозреватель. — Это нынешнее маневрирование, это миротворчество и раскручивание всяких тезисов о том, что мы тут доноры стабильности и готовы запустить у себя процесс Хельсинки-2, — всё это уже принесло белорусскому режиму реальные плоды. Поэтому белорусское руководство, понятно, будет за эту нишу держаться. И на этой почве вероятны серьезные трения с Москвой.

 
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