Нацразведка США: Москва будет пытаться испортить любое потепление между Минском и Западом

Разведывательное сообщество США считает, что Россия рассматривает Беларусь как важный буфер между собой и НАТО.

Об этом заявил на совместных слушаниях в сенате директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс.

Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс. Фото Reuters

В представленном им 28-страничном докладе отмечается, что Кремль будет стремиться поддерживать и по возможности расширять свое влияние на всей территории бывшего Советского Союза, в странах, которые по мнению Москвы находятся в ее сфере влияния, отмечает TUT.BY.

«Россия рассматривает Беларусь как важный буфер между собой и НАТО и будет пытаться испортить любое потенциальное потепление между Минском и Западом», — говорится в докладе.

Глава Национальной разведки США также отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит тесное сотрудничество в области безопасности с Москвой, но будет продолжать стремиться к нормализации отношений с Западом, таким образом сдерживая влияние России.