Российский вице-премьер ответил на успех Маска словами «русский народ более талантлив»

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов отреагировал на успех Илона Маска.

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy американским бизнесменом стал одной из главных новостей дня. А фото Земли с автомобиля Tesla, летящего в направлении Марса, обошли весь мир.

Тем временем первый вице-премьер РФ приветствовал финалистов конкурса «Лидеры России». И не нашел ничего лучшего, как в ответ на успех Илона Маска заявить (цитируется по РИА Новости):

– Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального. Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы.

Можно сколько угодно рассуждать в русле «у кого что длиннее», но пока у Шувалова летают не сверхтяжелые ракеты, а только корги…