Как выглядит Земля с автомобиля, отправленного на Марс

Илон Маск сделал это! Самая тяжелая из существующих ракет – Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал и отправила к Марсу спорткар Tesla.

Личный автомобиль Маска с манекеном за рулем оказался единственной полезной нагрузкой Falcon Heavy, поскольку этот пуск был пробным. «Мне нравится представлять себе машину, бесконечно летающую в космосе, которую, возможно, обнаружит внеземная раса миллионы лет спустя в будущем», – заявил американский бизнесмен.

Вот еще несколько скриншотов, сделанных в первые минуты полета.

Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск