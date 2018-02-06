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Политика
06.02.2018
Евгений Федоров
Карбалевич — об отставках: «Власть увидела, что она проигрывает информационную войну»

Политолог объяснил, почему Александр Лукашенко отправил в отставку руководителей крупнейших государственных СМИ.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал громкую отставку Геннадия Давыдько, Павла Якубовича и Юрия Козиятко.

– Я думаю, что это отдаленное эхо событий весны 2017 года, – заметил он. – Когда были массовые акции нетунеядцев, когда власти увидели, что они проигрывают информационную войну... Когда онлайн репортажи независимых СМИ смотрели до двух миллионов человек, что значительно больше ежедневных просмотров информационных передач на белорусском телевидении.

Власти решили, что нужно что-то делать. Это попытка каким-то образом выиграть эту информационную войну у независимых СМИ.

По мнению собеседника, это показывает, что руководство страны «недовольно отношением общества к власти».

Политолог обращает внимание, что Александр Лукашенко «так всегда делал» и напоминает случай, когда по итогам президентской кампании 2010 года в отставку были отправлены руководитель «Белтелерадиокомпании» Александр Зимовский, замглавы администрации президента Наталья Петкевич, которая управляла идеологией.

–  Потому что тогда это был проигрыш. Сейчас власть понимают, что тоже проигрывает – поэтому и пытается менять что-то, – уверен он.

По словам Валерия Карбалевича, недавнее блокирование «Хартии» и «Партизана» властями также логично вписывается в такую картину:

– Более того, накануне министр информации Александр Карлюкевич заявил, что грядут серьезные изменения в закон о СМИ, поэтому стоит ожидать целого комплекса решений. 

Политолог считает, что при таком развитии событий не стоит исключать и других возможных сюрпризов от власти – уже в ближайшее время.

 
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