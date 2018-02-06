Якубович, Давыдько и Козиятко уволены — кто пришел на их место?

Новые руководители появились у Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководства ряда республиканских СМИ.

Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук. Глава государства также согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

«Если честно, из всех кадровых назначений, а их было, наверное, тысячи… В этом кабинете немало. Я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями, больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Но руководители, на должность которых в принципе вы заступаете, — это люди очень достойные — и Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять», — сказал Александр Лукашенко.

Что известно про новых руководителей?

Дмитрий Александрович Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина Слуцкого района Минской области. В 1992 году окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. В 2013 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1992—1993 годах — учитель белорусского языка и литературы школы-гимназии №199 г. Минска.

В журналистике с 1993 года. Работал на различных должностях в Издательско-информационном центре Национального банка Республики Беларусь, заместителем генерального директора информагентства «Интерфакс-Запад». С ноября 1999 года по май 2003 года — руководитель пресс-службы президента Республики Беларусь. 2 мая 2003 года указом президента назначен генеральным директором РУП «Белорусское телеграфное агентство».

Лауреат специальных премий президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства 2005 и 2016 годов. За значительный вклад в развитие современных информационных технологий награжден медалью «За трудовые заслуги», за большой личный вклад в реализацию государственной информационной политики — орденом Почета.

Иван Михайлович Эйсмонт родился в 1977 году в Гродно. В 1998 году после обучения в вузе получил диплом юриста. На телевидение пришел ведущим программы «Деловая жизнь». В дальнейшем вел программы «Сфера интересов», «Зона Х», «Новости», «Панорама», «Главный эфир». Награжден медалью Франциска Скорины.

Является мужем пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт.

— Белтелерадиокомпания — крупнейшая информационная структура в нашей стране, и за последние годы было сделано очень многое. Но также нет сомнения в том, что нужно развиваться дальше, и задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным как по картинке, так и по содержанию, сделать его смотрибельным, конкурентоспособным по сравнению с телеканалами соседних стран, — уже сказал журналистам Иван Эйсмонт, пишет БЕЛТА.

В этом направлении телекомпания и намерена двигаться дальше:

— Наверняка нас ожидают какие-то преобразования, реформы, но это не значит, что будет предпринято что-то кардинальное. Одна из главных поставленных задач — это сохранение трудовых коллективов. Люди не должны быть обижены, какие бы преобразования в компании ни происходили.

Луцкий Игорь Владимирович родился в 1972 году в городе Столин Брестской области. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет; в 2000 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

В 1995-2000 годах — специалист первой категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела проектирования и администрации баз данных Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь, в 2000-2002 годах — советник-консультант, заместитель заведующего отделом информатики и оргтехники канцелярии президента Республики Беларусь, в 2002-2004 годах — заведующий отделом информатики и оргтехники главного управления документационного обеспечения и информационных технологий аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси, в 2004-2006 годах - заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство», в 2006-2008 годах — директор частного унитарного предприятия «Новое радио», в 2008-2014 годах - первый заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство».

До настоящего времени Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации.