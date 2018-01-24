Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре

Национальный статистический комитет обнародовал данные о средней зарплате в Беларуси в декабре 2017 года.

Интрига заключалась в том, что Александр Лукашенко в апреле 2017-го поставил задачу взять к концу года символическую планку:

— 1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать.

Однако по итогам ноября средняя зарплата составляла всего 836 рублей. Даже с учетом того, что декабрьская зарплата обычно выше за счет разного рода новогодних премий, заветная тысяча не вырисовывалась никак.

По итогу до круглой цифры не дотянули. Но совсем чуть-чуть: средняя зарплата в декабре, по данным Национального статистического комитета, составила 995 рублей 30 копеек.

И это невероятный фокус! Получается, что за месяц средняя зарплата подскочила на 158 рублей – почти на 19%.

Между тем, в предыдущие годы рост декабрьской зарплаты к ноябрьской был куда более скромным. Судите сами:

2016 год

Ноябрь – 717, 6 руб, декабрь – 801,6 руб – 10%

2015 год

Ноябрь – 6748775 руб, декабрь – 7424092 руб – 10%

2014 год

Ноябрь – 6194398 руб, декабрь – 6805978 руб – 10%

2013 год

Ноябрь – 5348781 руб, декабрь – 5854664 руб – 9%

Иными словами, традиционно повышение средней зарплаты в последний месяц года составляло около 10%, а в этом году – без малого в 2 раза больше!

В этой связи чрезвычайно интересно, что в 2018-м случится с январской зарплатой. Опять же традиционно она возвращается на уровень ноябрьской – новогодних выплат-то нет.

В том, что зарплата в январе будет меньше декабрьской, не сомневается и Александр Лукашенко. Ключевой вопрос: на сколько? В прошлые годы снижение составляло, соответственно, около 10%. Но на сей раз зарплата может рухнуть куда чувствительнее.

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