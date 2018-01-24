Финансовый эксперт объяснил, на сколько могут вырасти реальные зарплаты белорусов

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, сбудутся ли ожидания белорусов о повышении зарплаты в 2018 году.

Специалисты РАБОТА.TUT.BY опросили 931 респондента и выяснили, что от нанимателей в новом году опрошенные ждут повышения оплаты труда (33,8%) и дополнительных премий и бонусов — 14,3%.

Стоит ли белорусам рассчитывать на повышение зарплаты в этом году, в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал финансовый аналитик Вадим Иосуб.

Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре

– С точки зрения благосостояния человека значение имеет реальная зарплата, то есть зарплата, скорректированная на уровень инфляции, – пояснил собеседник. – Повышение зарплаты на 5% – это рост, но если при этом инфляция 25 %, то люди при росте зарплаты стали значительно беднее. И наоборот, если рост зарплаты 5 % и инфляция 1 % – это большой рост, поскольку на свою зарплату люди смогут больше купить.

Эксперт отмечает, что реальные зарплаты без административного вмешательства в этот процесс меняются так, как меняется экономика страны. Падают экономика и ВВП – снижаются реальные зарплаты.

Вадим Иосуб допускает, что в следующем году ВВП страны может вырасти приблизительно на 2 %.

– Соответственно и шанс, что без сильных колебаний количества занятых в экономике, приблизительно на ту же величину могут вырасти и реальные зарплаты – зарплаты с учетом инфляции.

Аналитик добавил, что номинальная зарплата будет расти в любом случае.

– У нас редко когда номинальные зарплаты снижались, за исключением сезонных колебаний. Но не всегда рост номинальных зарплат превышает рост инфляции и не всегда он означает рост благосостояния, – подвел итог собеседник.

Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре