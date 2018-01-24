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24.01.2018
Елена Якжик
Почему корпоратив Лукашенко за счет российского олигарха далеко не «дутая сенсация»

Удивительно, что это надо пояснять.

Григорий Лепс и Михаил Гуцериев. Фото носит иллюстративный характер

Участие звезд российского и украинского шоу-бизнеса на официальном приеме по случаю Старого Нового года (выступали Николай Басков, Григорий Лепс, Таисия Повалий и другие) обеспечил российский бизнесмен и друг президента Михаил Гуцериев.

– Всех сильно интересующихся подробностями приема на Старый Новый год, боюсь, разочарую – сенсация, по обыкновению, оказалась «дутой», – заявила Наталья Эйсмонт «Народной воле». – Дело в том, что уже в который раз по приглашению нашего президента на данное праздничное мероприятие приезжает российский бизнесмен Михаил Сафарбекович Гуцериев. Не один, а вместе со своими друзьями – известными артистами.

Пресс-секретарь Лукашенко предложила тем, кого очень интересуют цифры, позвонить Гуцериеву: «и он, если посчитает нужным, предоставит смету».

Удивительно, как вдруг стало вполне обыденным, что чиновники на высшем уровне получают в нашей стране подобные – оплачиваемые за чужой счет, причем, миллиардеров из других стран, – «комплименты». Более того, представители первых лиц журят журналистов, что те раздули сенсацию.

Тем временем, вы можете себе представить, чтобы в Литве шоу-программу новогоднего банкета у Дали Грибаускайте проставила, к примеру, латвийская бизнес-элита?

Или в Германии Ангелу Меркель и ее окружение развлекали американские звезды, проплаченные Apple?

Ничего не смущает? Да раздулось бы так, что разразился бы грандиозный скандал.

А что у нас? А у нас – когнитивный диссонанс. Лукашенко ездит на «Майбахе», подаренном «одним российским человеком». Похоже, оттуда же часы Patek Philippe, костюмы Brioni... При этом кто-то за трехкопеечные взятки или увесистые откаты отправляется за решетку, а кто-то – просто под песни зарубежных форбсов танцует, а если есть вопросы – позвоните туда, а если там посчитают нужным, то «предоставят смету».

Но давайте согласимся: не каждый танец заслуживает аплодисментов зрителей.

 
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