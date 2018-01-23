Концерт для Лукашенко и компании оплатил «дядя Миша из Москвы»

Это следует из комментария пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт «Народной Воле».

Оказалось, участие звезд российского и украинского шоу-бизнеса на официальном приеме по случаю Старого Нового года обеспечил российский бизнесмен Гуцериев.

– Всех сильно интересующихся подробностями приема на Старый Новый год, боюсь, разочарую – сенсация, по обыкновению, оказалась «дутой», – заявила Наталья Эйсмонт. – Дело в том, что уже в который раз по приглашению нашего президента на данное праздничное мероприятие приезжает российский бизнесмен Михаил Сафарбекович Гуцериев. Не один, а вместе со своими друзьями – известными артистами.

Это и есть достаточно простое объяснение фактам, которые так долго и упорно обсуждают в интернете и в некоторых газетах. Ну, и думаю, что нет необходимости напоминать, что Михаил Сафарбекович – поэт-песенник, и многие представители российского шоу-бизнеса исполняют произведения его авторства, да и в целом имеют хорошие дружеские отношения.

Тем, кого очень интересуют цифры, пресс-секретарь Лукашенко посоветовала позвонить Гуцериеву: «и он, если посчитает нужным, предоставит смету».