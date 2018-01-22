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Экономика
22.01.2018
Вероника Белова
Злотников: «На кладбище тоже все спокойненько, без всякой инфляции»

Экономист Леонид Злотников раскритиковал стремление властей достичь уровня «идеальной инфляции».

Министр экономики Владимир Зиновский обозначил идеальную инфляцию для Беларуси — 2-3%. К этому показателю, по его словам, «мы просто обязаны» выйти уже к 2020-2021 годам.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Леонид Злотников не разделил оптимизма министра и объяснил, почему вообще нет особого смысла стремиться к такому «идеалу».

— Действительно, в экономической теории рекомендовано поддерживать инфляцию 2-3%. Потому что отсутствие инфляции тоже не очень хорошо, — поясняет эксперт. — Однако думаю, что в ближайшие годы достичь такой цифры будет крайне сложно.

Экономист напомнил, что даже Министерство финансов не озвучивает таких прогнозов на ближайший период, заложив на текущий год 7-8% инфляции. Отметим, что прошлый год Беларусь завершила с рекордно низкой инфляцией в 4,6%.

— Последние пару месяцев, особенно в декабре, у нас происходило повышение зарплаты. И это будет в дальнейшем способствовать росту инфляции. Думаю, она окажется  больше, чем это было до сих пор, — отмечает Леонид Злотников. — Скорее всего, столько, сколько заложило Министерство финансов. Потому что рост производительности труда не поспевает за повышением зарплат.

Это означает, что в ближайшее время планам властей об «идеальной инфляции», скорее всего, не суждено будет сбыться:

— А даже если мы и увидим ее – «идеальную инфляцию», то что? Что вы думаете, мы лучше жить станем? Мы можем жить и при нулевой инфляции, но от этого уровень жизни может еще больше понизиться. Дело же не в одном показателе. Создается впечатление, как будто наше счастье зависит от того, какая будет инфляция. На кладбище тоже все сложилось спокойненько, без всякой инфляции.

Поэтому не надо особенно акцентировать внимание на инфляции.

— Будет она 6 или 3% — не важно. Главное, что ничего не делается, чтобы в экономике что-то изменилось к лучшему, — подытоживает эксперт.

 
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