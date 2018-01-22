Министр экономики обозначил в процентах идеальную инфляцию

Идеальная инфляция — этот 2-3%. Выйти на такие цифры Беларусь должна в 2020-2021 годах.

Беларусь завершила 2017 год с рекордно низкой инфляцией — 4,6%, и в нынешнем году и Нацбанку, и правительству следует стремиться к тому, чтобы она была не более заявленной (не выше 6%), сказал министр экономики Владимир Зиновский в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1».

— В идеале инфляция должна быть 2−3%, не более, это мировой тренд. Тогда и ставка рефинансирования, и ставки по кредитам предприятиям будут 6−7%. Иди в банк, бери кредит абсолютно подъемный, решай свои экономические вопросы, — заявил он, отмечает TUT.BY.

По его оценке, выйти на такие цифры «мы просто обязаны» в 2020—2021 годах:

— Если брать тренд снижения инфляции за последние три года, кажется, это по силам.

Зиновский отметил, что по итогам прошлого года не дотянула до уровня 2016 года только одна из отраслей — строительство. Среди причин этого он назвал нехватку финансовых ресурсов и главное «нераспорядительность органов на местах». Министр заверил, что на этот год все решения, нужные для нормального развития отрасли, приняты.