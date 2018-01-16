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Общество
16.01.2018
Семен Печенко
За что белорусы должны поблагодарить Долорес О’Риордан

В дискографии The Cranberries есть сингл, история которого напрямую связана с Беларусью.

Новость о внезапной смерти 46-летней Долорес О’Риордан заставила многих из нас вспомнить нетленные хиты The Cranberries. Чаще всего, наверное, упоминается песня «Zombie», которая принесла ирландской группе всемирную славу.

Мы же сегодня вспомним песню, история которой напрямую связана с Беларусью.

В начале 2002 года The Cranberries записали второй сингл к альбому «Wake Up and Smell the Coffee». Им стала песня «Time Is Ticking Out» («Времени остается все меньше»), посвященная Чернобылю. Прибыль от продажи записи была направлена в ирландский фонд «Детям Чернобыля», помогающий маленьким белорусам и украинцам с 1994-го.

Долорес О’Риордан рассказала в одном из интервью о том, что побудило ее написать эту песню:

— Я недавно родила своего второго ребенка — красивую, здоровую маленькую девочку. И примерно в то же время я прочитала статью в газете о проекте «Детям Чернобыля», где были фотографии этих детей, которые были рождены больными. Я немного пообщалась с Эли на эту тему. Я была взволнована до слез, поэтому написал песню «Time Is Ticking Out». Это было навеяно детьми и надеждой, что я могу донести это до сознания других людей.

Эли, упомянутая в фрагменте интервью, — это Элисон Хьюсон, жена лидера группы U2 Боно. Она является одним из патронов фонда поддержки детей-чернобыльцев. В свое время Хьюсон три недели провела в качестве ведущей документального фильма, который снимали в наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС районах Беларуси. В нем саму себя сыграла президент фонда «Детям Чернобыля» Ади Рош.

Дублин, 2002-й. Эли Хьюсон, Ади Рош и Долорес ОРиордан объявили, что прибыль от продажи сингла «Time Is Ticking Out» будет направлена в фонд «Детям Чернобыля». Фото Marc OSullivan/Collins

В начале 2000-х благородную инициативу ирландских музыкантов в Беларуси на официальном уровне «не заметили». И вряд ли стоит надеяться, что уход солистки группы нарушит это молчание. The Cranberries никогда не выступали в Беларуси и уже не смогут этого сделать в прежнем составе. А мы не сможем поблагодарить Долорес О’Риордан лично за ее помощь белорусским детям.

Но это не значит, что мы не можем и не должны высказать свою благодарность. И лучшим способом для этого может стать доброе дело, начатое когда-то «клюквами». Например, помочь проекту «Дом для детей с онкологией».

 
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