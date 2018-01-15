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15.01.2018
Мир шокирован внезапной смертью вокалистки The Cranberries

В Лондоне умерла солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет. Причину смерти певицы полиция не сообщает.

Известно, что ее тело обнаружили в номере лондонского отеля, передает BBC. Как сообщается в официальном заявлении представителей певицы, она находилась в Лондоне на сессии звукозаписи.

– Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время, – говорится в заявлении.

Последний твит Долорес О'Риордан датирован 4 января. В нем она сообщает, что собирается в родную Ирландию

Долорес О'Риордан получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie.

В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она записала песни для саундтрека к фильму Мела Гибсона «Страсти Христовы».

В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Британию и США. Однако в мае прошлого года в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

 
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