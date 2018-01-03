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Политика
03.01.2018
Татьяна Гусева
«Пока природа режима не поменяется, многие будут с осторожностью относиться к заманухам властей»

Выстроятся ли иностранцы в очередь за «картой белоруса», которая даст безвизовый въезд в страну, анализируют политолог Алесь Логвинец и исследователь центра EAST Андрей Елисеев.

Депутаты предложили выдавать иностранцам «карты белорусов». Документ будет называться «пасведчанне суайчынніка» и будет предоставляться выходцам из Беларуси и их потомкам, живущим за рубежом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерия Воронецкого.

Предполагается, что владельцам удостоверения будет предоставляться безвизовый въезд в страну, а также другие преференции.

Логвинец: «Пока будет продолжаться охота на инакомыслящих, не все белорусы захотят отождествлять себя с властью»

Политолог Алесь Логвинец в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил, что идея не новая: ЗБС Бацькаўшчына давно об этом говорило и направляло несколько обращений.

По мнению эксперта, власти очень сильно опаздывают с решением создать «карту белоруса».

- Нужно строить доверие всех белорусов на здоровой почве, а ситуация в стране не совсем здоровая. Безусловно, можно привлечь определенное количество людей, но мне кажется, что властям не удастся объединить всех белорусов.

Причина, как считает Логвинец, в имидже страны и политике, проводимой официальным Минском.

- Власть ведет политику раскола внутри страны. То, на чем она пробует построить белорусскую идентичность, не соответствует сегодняшнему дню и не позволяет глубоким патриотам Беларуси, которые живут за пределами страны, работать вместе с властями, - объясняет политолог.

В то же время появление «карты белоруса» собеседник считает шагом в правильном направлении, хотя власти упустили много возможностей.

Алесь Логвинец сомневается, что введение такого удостоверения радикально поменяет ситуацию.

- Давным-давно надо было ввести бесплатные визы для выходцев из Беларуси и привлекать их потенциал.

Политолог вспоминает появление главы МИД Макея на съезде белорусов мира.

- Это показывает, что власти начинают задумываться. Посмотрим, насколько они смогут использовать потенциал нашей диаспоры за границей.

То, что власти делали в феврале-марте в отношении людей, которые протестовали на улицах, сильно отвернуло многих людей. Пока внутри страны будет продолжаться охота на инакомыслящих, не все белорусы захотят отождествлять себя с такой властью, - подчеркивает собеседник.

- Если королеве Бельгии Матильде, чьи корни из знаменитого шляхетского рода Сапегов, вручат «карту белоруса», она приедет в Минск?

- Может кто-то на сантименте когда-то и приедет, но радикально это ситуации не поменяет, мы видим, сколько хороших и правильных слов говорят власти сейчас, но ситуация с иностранным и инвестициями не меняется.

Пока природа режима не поменяется, многие будут с осторожностью относиться к таким заманухам со стороны властей, - заключает Алесь Логвинец.

Елисеев: «В перспективе эта мера позволит привлекать ежегодно десятки тысяч дополнительных поездок в Беларусь людей с белорусскими корнями»

Исследователь центра EAST Андрей Елисеев также отмечает, что идея ввести «карту белоруса» хорошая и нужная, правда, очень запоздалая.

- Внятную диаспоральную политику начали проводить всего несколько лет назад, а закон в этой сфере («Аб беларусах замежжа») приняли лишь в 2014-м, потеряв тем самым целое диаспоральное поколение, - обращает внимание эксперт. - Сам закон весьма беззубый и не содержит инноваций в подходах работы с диаспорой. Даже определение «беларуса замежжа» проблемное, потому что де-факто исключает из этого статуса десятки тысяч людей с белорусскими корнями (из Белосточчины, Виленщины, Смоленщины, Латгалии), предки которых не жили на территории современной Беларуси. Так что в сам закон нужно вносить дополнения и изменения, включая норму про эту карту и привилегии, которые она дала бы ее обладателям.

По мнению Елисеева, довольно странно, что идея поступает от депутатов, а не от Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД.

- Впрочем, Воронецкий имеет дипломатическое прошлое, возможно, это частично объясняет озвученную им инициативу.

- Выстроятся ли иностранцы с белорусскими корнями в очередь за «картой белоруса»?

- Если будут простые и ясные процедуры ее получения, и она будет предоставлять привилегии, ожидаемые диаспорой (прежде всего, безвизовый въезд через все приграничные пункты пропуска), она станет весьма популярной, прежде всего, среди людей с белорусскими корнями, проживающих в балтийских странах, особенно Латвии.

- Какие выгоды может извлечь государство от реализации данного предложения?

- Это зависит от привилегий, ассоциированных с картой. Если будет обеспечен хотя бы безвизовый въезд ее обладателям, то в перспективе эта мера позволит привлекать ежегодно десятки тысяч дополнительных поездок в Беларусь людей с белорусскими корнями. Карта могла бы стать важной составляющей диаспоральной политики.

- Удастся ли объединить выходцев из Беларуси благодаря «карте белоруса»?

- По крайней мере, этот документ  позволит людям с белорусскими корнями чаще приезжать в Беларусь и поддерживать связи со страной. Необходимо, чтобы критерии ее получения были четкими, и консульские учреждения принимали решения о выдаче без политической дискриминации заявителей. Я имею в виду, чтобы представителям белорусской диаспоры, состоящих в диаспоральных организациях, имеющих критическое отношение к действующей политической власти, выдавали карту на равных основаниях без каких-то предусловий. В противном случае идея карты будет дискредитирована.

 
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