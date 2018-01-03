Депутаты предложили выдавать иностранцам «карты белорусов».

В частности, документ будет называться «пасведчанне суайчынніка» и будет предоставляться выходцам из Беларуси и их потомкам, живущим за рубежом.

Такую идею озвучил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий. По его словам, это поможет укрепить «духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной».

– Например, королева Бельгии Матильда – из знаменитого шляхетского рода Сапегов. И таких людей много во всем мире. Хочется их объединить вокруг Беларуси, чтобы у людей было понимание, что здесь их корни, – цитирует депутата БЕЛТА.

Предполагается, что владельцам удостоверения будет предоставляться безвизовый въезд в страну, а также другие преференции.

Белорусские интернет-пользователи с юмором прокомментировали новую инициативу белорусских депутатов.

Фото с сайта placepic.ru

«Отличная идея, только запоздавшая лет на 25», – реагируют пользователи площадки talks.by.

«Побежали из страны люди, вот и думать пытаются депутаты».

«А приложить усилия внутри страны для того, чтобы выходцы из Беларуси гордились и помнили про свою историческую родину, слабо? Проще, не напрягаясь, организовать выдачу бумажек… Желательно за деньги».

«Абсолютно правильное решение! Но оно должно быть подкреплено: экономическими реформами и достижениями, свободой слова и выбора, безвизом с ЕС, политикой нейтралитета – вот тогда белорусы начнут возвращаться».

«Я так понимаю, это чтобы расширить базу облагаемых податью на безработицу?»

«Бумагу эту стоит выписывать и отсылать заказным письмом. Отказ от получения не принимается. И прописать обязательное отчисление 13% дохода в бюджет РБ. При неперечислении: суд, штрафные санкции, конфискации».

«После проектов наших властей типа декрета о тунеядстве и ему подобных, скоро стыдно будет признаваться, что ты белорус. И так опозорились на весь мир».

«Ситуация комичная. Депутаты ничего не делают, чтобы остановить поток белорусов, покидающих страну – и при этом разглагольствуют про некие удостоверения о «духовной и культурной связи». Еще комичней, что за подобные труды депутаты имеют очень неплохое содержание».