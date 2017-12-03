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Общество
03.12.2017
Анна Снежкина
Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах

На минувшей неделе под прицел белорусских СМИ попала российская телеведущая Ольга Белова, которая ведет на НТВ пропагандистское шоу «Место встречи».

В очередном выпуске обсуждались союзники России, в верности которых та сомневается. Информационным поводом стало подписание соглашения о партнерстве между Евросоюзом и Арменией. Белова озвучила отношение России к упомянутым государствам: «Армения – любимая жена, Беларусь – гулящая жена».

«Салiдарнасць» вспомнила, как делала карьеру российская журналистка и чем отличилась в процессе.

«Оля, голову поверни!»

14 апреля 2001 года в результате весьма сомнительных с правовой точки зрения действий крупнейший частный телеканал НТВ перешел под контроль государственного «Газпрома». Многие наблюдатели считают это событие началом строительства «вертикали власти», ключевой точкой, пройдя через которую новая российская власть в лице президента Владимира Путина утвердила новые подходы и методы решения самых разных проблем страны.

Как вспоминает Эхо Москвы, в 10 утра в субботу на канале НТВ вышел в эфир выпуск новостей, который подготовили журналисты, лояльные представителям «Газпрома». Его вела Ольга Белова, неожиданно появившаяся ночью в студии. В выпуске не было никакой информации о конфликте вокруг телеканала. Белова просто объявила, что на канал пришло новое руководство.

Перед выходом в эфир у нее состоялся такой разговор с коллегами-ведущими Михаилом Осокиным и Григорием Кричевским.

Кричевский: Как ты сюда попала на работу-то? Два дня ты отдыхаешь. Как вы оказались на работе-то? Должен работать Бузуев. Почему вы не в свою смену выходите? А? Нет, ну скажи. Голову поверни на меня. Почему ты выходишь?

Белова (не поворачиваясь): Я пока еще в эфир не вышла.

Кричевский: Куда ты денешься-то?

Осокин: А что, еще можно передумать? (пауза) Оля, голову поверни! Ответь, что, еще можно передумать?

Ольга Белова: Я не знаю. Я просто читаю газету.

Получила медаль Путина

Через пять лет указом президента РФ была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу.

Превратилась в ведущую вечерних новостей

В карьере Беловой за больше чем десять лет не произошло никаких примечательных изменений – просто с приходом на канал Бориса Йордана и Владимира Кулистикова она сразу превратилась из ведущей утренних новостей в ведущую новостей вечерних. С 2015-го стала ведущей ток-шоу.

В 2015-м была ведущей субботнего ток-шоу «50 оттенков. Белова» на НТВ

Училась на факультете нацбезопасности

В 2015 году окончила магистратуру РАНХиГС и защитила магистерскую диссертацию на кафедре «Национальная безопасность и государственное управление» факультета национальной безопасности.

«Она вела выпуск, который готовили уже штрейкбрехерах»

С 2016 года является ведущей общественно-политического ток-шоу «Место встречи» в паре с Андреем Норкиным. Вот что об одном из первых выпусков этого пропагандистского проекта написал в свое время на «Собеседнике» ее бывший коллега по НТВ Владимир Кара-Мурза:

«Норкин ненавидел Белову: она же выгоняла нас 15 лет назад, когда разгоняли НТВ Гусинского! Она вела выпуск, который готовили уже штрейкбрехеры. Я помню, как Андрюха ругался с ней в коридоре. А теперь они вдвоем ведут одно ток-шоу...»

«Советская Белоруссия» ответила НТВ на «гулящую жену» карикатурой

 
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