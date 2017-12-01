«Советская Белоруссия» ответила НТВ на «гулящую жену» карикатурой

Газета президентской администрации откликнулась на скандальное ток-шоу.

Газета «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала карикатуру и реплику художника Олега Карповича, которые посвящены скандальному выпуску пропагандистского шоу «Место встречи» на российском телеканале НТВ. Тому самому, во время которого ведущая сравнила Беларусь с «гулящей женой».

— И что это вас так колбасит? Чем вам Беларусь не угодила? Тем, что Лукашенко ни под кого не ложится, а ведет страну рукой твердой и ответственной. И союзные обязательства выполняет, и ни под чью дудку не пляшет. Ни бременских музыкантов, ни воронежских, — задается вопросом автор публикации.