Рынок, на который обратил внимание Лукашенко

Беларусь предложила Таджикистану совместно работать на рынке Афганистана.

— Мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно, — заявил на минувшей неделе Александр Лукашенко во время переговоров с Эмомали Рахмоном.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не видит ничего плохого в новой инициативе властей. Известный экономист назвал плюсы и минусы идеи, отметив, что будет только за, «если сейчас туда удастся что-то продать или создать там совместное предприятие».

«Салiдарнасць», в свою очередь, впечатлилась тем, как выглядит столица Афганистана. Кабул напоминает один большой рынок – и фотогалерея Smileplanet тому подтверждение.