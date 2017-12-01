Романчук озвучил плюсы идеи Лукашенко с прицелом на Кабул. Лишь бы не промахнулись

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Kaunas - Best Western
НОВОСТИ
Фотофакт. На стройке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран
В жутком ДТП на МКАД погиб пассажир Uber. Комментарий компании: «Он завершил поездку до аварии»
«Советская Белоруссия» ответила НТВ на «гулящую жену» карикатурой
Мнение. Влияние МВД будет расти, а Минобороны – снижаться
Старший сын Лукашенко по традиции посетил последний этап «Формулы-1». Фотофакт
Мужчину арестовали за вонючие носки
Лукашенко: «Всебелорусский съезд 1917 года отражал идею самоопределения Беларуси»
Как Беларусь превратилась в «одинокий мост» между Китаем и Западом
В чем подвох? Деревни в Альпах готовы платить желающим поселиться
После ввода БелАЭС в новостройках газовая плита станет редкостью
Што такое крыптавалюты і як яны мяняюць свет?
Погода на выходные: мокрый снег, от -3 до +2°С
Класковский: «В подобной казуистике белорусские власти достаточно изощрены»
Менскі мастак прадаў карціну за біткойны. За 5 месяцаў сума павялічылася ўтрая
Эміграцыя — здрада Радзіме ці...?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»
Российская телеведущая назвала Беларусь «гулящей женой»
Сара едет. В Марокко!
Курьез на саммите ОДКБ в Минске: Лукашенко повел коллег «не туда»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«400 бутылок водки — серьёзнейший аргумент для того, чтобы лишний раз сунуть — и не высунуть. И член, и бюллетень»
Что посоветовал мэр Гданьска Лукашенко
«До превращения России в Северную Корею остаётся всего неделя»
«За выезд обязана заняться сексом с клиентом 3 раза». Откровение гомельчанки из эскорт-услуг
Нарциссизм в соцсетях: психотерапевт рассказал о проблеме белорусов
Заико: «Для белорусов, которые хотят иметь «по 500», Евразийский союз выгоден»
«Мой отец – Павел Шеремет»
Шнур: «Видно, мы не домолились где-то, что не может православная ракета на орбиту выйти, спутники неся»
В Ляховичах муж за $ 50 нанял «киллера», чтобы тот вколол его жене зараженную ВИЧ кровь
«Была призрачная надежда купить новую машину. Обломись, Беларусь!»
Экономисты: крупные белорусские предприятия инвесторам больше не интересны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Как выглядит «чеховский» дом на миллион, который итальянец построил под Минском
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
01.12.2017
Кирилл Иванов
Романчук озвучил плюсы идеи Лукашенко с прицелом на Кабул. Лишь бы не промахнулись

Экономист Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці» о перспективах Беларуси в Афганистане.

Кабул, столица Афганистана. Фото smileplanet.ru

Беларусь предложила Таджикистану совместно работать на рынке Афганистана.

— Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить, — заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Эмомали Рахмоном.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не видит ничего плохого в новой инициативе властей.

— Если мы будем продавать на единицу техники или товара больше на рынке Таджикистана или любой другой стране, это пойдет нам только на пользу. Товарные сети нужно развивать. И этим должны заниматься конкретные предприятия. Президент также думает о бизнесе. Другое дело, что в данном контексте он выглядит большим маркетологом, чем директора предприятий, — подчеркнул экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

По словам собеседника, Таджикистан и Афганистан характеризует действие мощного административного ресурса.

— И если они будут покупать у нас трактора и другую технику, то и пусть. У американцев и европейцев на эти рынки такого доступа нет. В свое время Афганистан весьма активно закупал наши тракторы. И если сейчас туда удастся что-то продать или создать там совместное предприятие, я буду только «за», — рассказал Романчук.

По мнению экономиста, от подобных сделок белорусская сторона только выиграет:

— Это ведь не значит субсидирование таджикской или афганской экономик. Это бизнес.

Вместе с тем, считает эксперт, по одному звонку нельзя создать новый трактор или комбайн. Какими бы ни были жесткими оба политика, на рынках нужно работать согласно международных стандартов. И пример сотрудничества с Венесуэлой показывает, как все может быстро рухнуть.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:12)
Главное
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Ерофеев: «Мы сами-то чернее чёрного»
«Но, боже, как их замолчать заставить!»
Как Русый белорусов удивил. «Где доярки, на лексусах разъезжающие?»
Заико: «Там, где скрытые коммунисты находятся у руля, люди всегда живут бедно»
Невзоров троллит Волочкову
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY