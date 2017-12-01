Романчук озвучил плюсы идеи Лукашенко с прицелом на Кабул. Лишь бы не промахнулись

Экономист Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці» о перспективах Беларуси в Афганистане.

Кабул, столица Афганистана. Фото smileplanet.ru

Беларусь предложила Таджикистану совместно работать на рынке Афганистана.

— Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить, — заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Эмомали Рахмоном.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не видит ничего плохого в новой инициативе властей.

— Если мы будем продавать на единицу техники или товара больше на рынке Таджикистана или любой другой стране, это пойдет нам только на пользу. Товарные сети нужно развивать. И этим должны заниматься конкретные предприятия. Президент также думает о бизнесе. Другое дело, что в данном контексте он выглядит большим маркетологом, чем директора предприятий, — подчеркнул экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

По словам собеседника, Таджикистан и Афганистан характеризует действие мощного административного ресурса.

— И если они будут покупать у нас трактора и другую технику, то и пусть. У американцев и европейцев на эти рынки такого доступа нет. В свое время Афганистан весьма активно закупал наши тракторы. И если сейчас туда удастся что-то продать или создать там совместное предприятие, я буду только «за», — рассказал Романчук.

По мнению экономиста, от подобных сделок белорусская сторона только выиграет:

— Это ведь не значит субсидирование таджикской или афганской экономик. Это бизнес.

Вместе с тем, считает эксперт, по одному звонку нельзя создать новый трактор или комбайн. Какими бы ни были жесткими оба политика, на рынках нужно работать согласно международных стандартов. И пример сотрудничества с Венесуэлой показывает, как все может быстро рухнуть.